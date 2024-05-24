陸環台軍演「懲戒謀獨」　綠黨團發聲明：國際對賴清德談話高度肯定

▲中國解放軍聯合利劍軍演，我軍監控共軍旅洋3型飛彈驅逐艦DDG-155。（圖／國防部提供）



記者杜冠霖／台北報導

對於中國環台軍演，民進黨團今（24日）發表聲明譴責及抗議，並且要求中國立即停止對我國及周邊區域武力恫嚇與威脅。聲明指出，總統賴清德的相關談話，國際輿論也表達高度肯定與支持，中國以此為藉口，發動軍演威脅台灣人民，非僅不正當，更對兩岸關係健全發展毫無助益。

民進黨團發聲明指出，在國際社會再三嚴正呼籲中國不要對台灣進行軍事威脅情形下，中國仍於2024年5月23日對台灣發動軍演，升高區域緊張情勢，中國單方面破壞台海與區域和平穩定現狀，民進黨立法院黨團針對中國片面破壞現狀之作為，予以嚴正譴責及抗議，並且要求中國立即停止對我國及周邊區域武力恫嚇與威脅。

聲明指出，中華民國第16任總統及新政府團隊甫於5月20日就任，這是台灣民主成就的具體展現，也是台灣人民共同打造的堅韌民主成果，賴清德總統的就職演說，也清楚呼應國際社會對台灣民主、區域安全穩定的關切，並公開表達希望兩岸雙方以人民的福祉為念，共同追求共存共榮的目標，為區域安全穩定做出貢獻。

聲明強調，總統賴清德的相關談話，國際輿論也表達高度肯定與支持，中國以此為藉口，發動軍演威脅台灣人民，非僅不正當，更對兩岸關係健全發展毫無助益。

聲明指出，時值520新政府就任期間，世界各國訪賓仍持續給予台灣支持，民進黨立法院黨團感謝國際社會對台灣的長期支持，以及對於台海和平穩定的支持及關注。

聲明也表示，台灣人民堅持民主價值，愛好自由與和平，有權與全世界所有人民一樣，享受自由而無恐懼的生活方式，也願意對世界做出更多有意義的貢獻。這樣的現狀，中國無權透過武力恫嚇片面改變，台灣人民更不會在壓力下放棄自由民主。民進黨立法院黨團要求中國立即停止對台灣及周邊區域武力恫嚇與威脅。