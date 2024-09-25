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F1賽車來了！RB19首度亮相　5大看點亮相...估10萬人湧進台中

▲F1各餐廳活動。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中這周末將迎來重要盛事Red Bull Showrun Taichung賽車展演，今天市府舉辦開箱記者會。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

3萬名車迷引頸期盼的Red Bull Showrun Taichung賽車展演活動9月28日將在台中登場，台中市政府宣布從9月27至29日連3天舉辦Showrun Party。去年Red Bull車隊冠軍隊伍車輛RB19也在今天首度亮相，由台中市副市長鄭照新開箱此次除展出RB19冠軍車外，市府還在府前廣場1300吋大螢幕免費轉播展演、專屬商店、官方市集及模擬體驗五大看點，預估屆時將會有約10萬人湧入台中市。

鄭照新指出，Red Bull Showrun Taichung 3萬張票起售即完售，警察局、交通局為賽事秩序做了非常多演練，呼籲大家多搭乘大眾運輸工具，9月27到29日歡迎大家來體驗最酷的F1一級方程式賽車。

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▲F1各餐廳活動。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中人氣餐廳「Ricö padre 老子有錢」，為迎接難得盛會，推出憑票根飲品外帶買一送一。（圖／記者游瓊華攝）

為了搶10萬人商機，各飯店、餐廳業者都推出優惠活動搶客。台中人氣餐廳「Ricö padre 老子有錢」，為迎接難得盛會，推出憑票根店內所有酒精、非酒精飲品外帶都享有買一送一活動；台中串燒名店「激旨燒鳥」則推憑票根，不論何種價格，任選3串只要200元、生啤酒買1送1。

▲最強創意串燒激旨燒鳥9/20、9/21快閃烏日展覽館的台灣美食嘉年華。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中串燒名店「激旨燒鳥」則推憑票根，不論何種價格，任選3串只要200元。（圖／記者游瓊華攝）

飯店部分，台中福華即日起至到10月13日為止，只要憑票根或工作證件入住台中福華，就可獲得200元，現住現抵；館內餐飲部分更享有小吃區內用單點85折及精選商品85折的優惠。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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