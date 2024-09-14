市區走N遍！Red Bull Showrun登場　台中推暢遊套票115元起

▲9月28日紅牛showrun登場，適逢七期百貨預購活動，讓交通備受考驗，市府推出Taichung go暢遊套票，鼓勵民眾多搭乘大眾運輸工具。（圖／台中市交通局提供）



記者游瓊華／台中報導

為因應將於9月28日在台中市登場的Red Bull Showrun Taichung國際賽車展演，台中市交通局推出24小時及48小時暢遊型賽車版時數型QR套票，24小時售價115元、48小時售價185元，就可以限時無限搭乘市區公車及捷運，且提供限定加碼福利，啟用套票還有機會抽中限量Red Bull紀念品。

交通局長葉昭甫表示，活動時間適逢7期商圈百貨業者的週年慶預購開跑，因應入場觀眾，加上周邊購物觀光人潮湧現，為鼓勵民眾搭乘大眾運輸，也讓來台中市觀賞展演活動的賽車迷，便利運用各式公共運輸工具，市府特別推出超優惠的「Taichung go 時數型QR套票－暢遊型賽車版」，活動期間從113年9月25日至28日，乘客可選購「24小時」或「48小時」的Taichung go套票。

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▲Taichung go套票分為暢遊型24hr賽車版原價180元，限時優惠115元；暢遊型48hr賽車版原價280元，限時優惠185元。（圖／台中市交通局提供）

葉昭甫指出，購票即享有限時折扣，暢遊型24hr賽車版原價180元，限時優惠115元；暢遊型48hr賽車版原價280元，限時優惠185元，持有交通套票台中市區公車、捷運任你搭，並提供限定加碼福利，套票在手輕鬆到達活動地點。

業昭甫說明，套票啟用後一定期間內可無限次搭乘公車及捷運，9月25日起更開放市區公車路線皆可使用Taichung go套票，大大提升Taichung go套票使用方便性，可以於時限內無限次搭乘台中捷運及市區公車所有路線。此外，只要購買任一「Taichung go時數型QR套票」，即可於114年8月31日前，憑當日票證在后豐鐵馬道、東豐自行車綠廊與潭雅神綠園道指定店家，享有租借腳踏車8折優惠。