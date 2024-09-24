台中賽車餅Ready Go！響應國際賽車展演　城市賽車餅即日開賣

▲城市賽車餅今日起限量販售。

圖、文／臺中市政府經濟發展局提供

台中糕餅不缺席！Red Bull Showrun Taichung即將在9月28日登場，市府特別攜手台中市糕餅商業同業公會推出城市賽車餅，23日正式開賣，仿賽車外型的奶油夾心餅乾，酷炫盒裝如同蒐集模型車，小巧可愛又美味讓人愛不釋手。經發局表示，即日起至30日限量販售，歡迎到十間屋手做麵包屋、元明商店、永誠行民生店及精誠店等四家門市購買，同時開放線上訂購，另也能在9月27至29日到市府廣場「Showrun Party」同歡派對市集購買，賽車迷千萬別錯過！

經發局說明，國際賽車展演車輛這周將正式亮相，今日記者會現場特別出動國內盛行的小型賽車Go-Kart讓大家先睹為快，經發局長張峯源及多位小朋友身著專業賽車服，化身賽車手帥氣登場助陣，齊為城市賽車餅開箱，也提前為周末登場的展演賽事暖身，蓄勢待發Ready GO！

▲經發局長張峯源致詞。

▲左為經發局長張峯源，右為運動局代理局長游志祥。

張局長表示，世界最高等級賽車展演登陸台中，國內外遊客齊聚是城市行銷最佳契機，此次與糕餅公會繼2023世界棒球經典賽「棒球餅」後，再次合作推出「城市賽車餅」主要有三大因素，第一是透過賽車餅以味覺呈現熱血沸騰的賽事氛圍、其次展現台中糕餅產業全國第一的超群技藝與無限創意、第三台中糕餅年產值超過150億元，盼藉由國際盛會、異業結合，持續擴大市場商機與能見度，來台中一定不能錯過最棒的糕餅。

▲臺中市糕餅商業同業公會理事長蔡萬財致詞。

台中市糕餅公會理事長蔡萬財表示，賽車運動深受年輕朋友喜愛，此次賽車餅從口味到包裝主打年輕客群，並能同時滿足國內外顧客喜好，食材原料嚴選國產穀飼雞蛋與法國發酵奶油，夾心外型呈現賽車厚實感，口味方面黃檸檬清爽襯托餅乾奶油香氣，滑順不膩口；可可夾心主打濃郁豐厚，以黑巧克力製作而成，呈現溫和又深遂的口感，2種口味濃郁、清爽兼具，非常適合搭配咖啡及紅茶。

▲響應國際賽車展演，中市府經發局推城市賽車餅。

▲城市賽車餅有黃檸檬與黑巧克力夾心口味。

經發局說明，城市賽車餅定價299元，內有黃檸檬及可可2種口味共10入，於9月23日至30日限量販售，販售點包含十間屋手做麵包屋、元明商店、永誠行民生店及精誠店四個實體販賣據點，店家同時開放網路販售平台線上訂購，也能在9月27日至29日市府廣場「Showrun Party」同歡派對市集購買，詳細訂購資訊可上經發局網頁查詢。（ https://www.economic.taichung.gov.tw/2755494/post ）。

今日活動，包含市議員朱暖英、劉士州、經發局長張峯源、運動局代理局長游志祥、工策會總幹事黃于珊、台中市糕餅商業同業公會理事長蔡萬財、理事長紀旭東、台中市好禮協會理事長王曉薇，以及立委廖偉翔及市議員黃馨慧均派代表共襄盛舉。