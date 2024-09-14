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亞洲唯一賽車展演！盧市長開箱Red Bull Showrun Taichung彩繪捷運列車台中推出6大優惠

亞洲唯一賽車展演！盧市長開箱Red Bull Showrun Taichung彩繪捷運列車台中推出6大優惠（圖／臺中市政府提供）

▲亞洲唯一全國矚目－盧市長開箱red-bull-showrun-taichung捷運彩繪列車-台中加碼6大優惠。(圖/臺中市政府提供，以下同)

圖、文／臺中市政府提供

全國賽車迷熱切期待的Red Bull Showrun Taichung即將於9月28日登場，台中市政府正全力籌備，打造一場令人屏息的賽車盛會。市長盧秀燕日前親自揭開「Red Bull Showrun Taichung捷運彩繪列車」的神秘面紗，車廂內部細節重現市政路封街展演的盛況，讓市民提前感受熱血賽車氛圍。

盧市長自豪地表示，這是台灣首次舉辦封街賽車展演，且為亞洲唯一的一場，呼籲民眾踴躍搭乘彩繪列車打卡，並宣布推出台中6大加碼優惠，包括住宿、購物、交通等全面優惠，台中市政府誠邀大家來「看見台中、享受台中」。

亞洲唯一賽車展演！盧市長開箱Red Bull Showrun Taichung彩繪捷運列車台中推出6大優惠（圖／臺中市政府提供）

▲賽車彩繪列車上路，提前感受Showrun熱潮。

盧市長強調，Red Bull Showrun Taichung不僅是賽車迷的夢想，更是展示台中國際化城市形象的重要機會。為迎接這場盛事，捷運彩繪列車由Red Bull授權，車廂內部重現市政路賽道，包括路標、賽車燒胎痕跡，以及本次活動將來台大展車技的賽車手角田裕毅照片。這趟列車將行駛至9月30日，想搶先體驗賽車魅力的民眾可透過台中捷運APP查詢列車動態。

亞洲唯一賽車展演！盧市長開箱Red Bull Showrun Taichung彩繪捷運列車台中推出6大優惠（圖／臺中市政府提供）

▲台中6大加碼優惠，活動期間好康滿滿。

為讓遊客更全面地享受台中，市政府同步推出6大優惠：
1. 超過200家特約店家提供食宿優惠
2. 國運中心二人同行一人免費
3. 公車捷運單日票最低63折
4. 限量Red Bull Showrun Taichung聯名悠遊卡
5. 台中通APP答題挑戰抽原廠模型車與住宿券
6. 逢甲與一中商圈限量500元優惠券
最新優惠詳情可至「大玩台中」官網查詢。

封街展演門票秒殺，邀請全台車迷共襄盛舉
此次Red Bull Showrun Taichung展演的Oracle Red Bull Racing車隊，連年榮登世界冠軍，成為焦點。活動門票3萬張已被一搶而空，且超過8成的觀眾來自台中以外的地區，市長呼籲遊客可搭乘高鐵轉乘捷運前往，並享受台中周邊美食與景點。

大螢幕轉播與Showrun Party盛大舉行
為讓更多市民感受賽車魅力，市府在府前廣場設置1300吋大螢幕，轉播現場實況，同步展出RB19冠軍賽車及眾多美食攤位，並提供Red Bull Showrun周邊商品，讓民眾穿著限定賽車潮服，邊享美食邊觀賞世界頂級賽車的震撼展演。

亞洲唯一賽車展演！盧市長開箱Red Bull Showrun Taichung彩繪捷運列車台中推出6大優惠（圖／臺中市政府提供）

▲全力備戰，展現台中國際化魅力。

運動局表示，台中具備舉辦世界級慶典的實力，繼2023年世界棒球經典賽後，台中再度迎來國際焦點賽事。Red Bull Showrun Taichung將帶動超過3萬人潮，市府將這場頂級慶典與經濟發展緊密結合，展現台中的國際化魅力與無限潛力。
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