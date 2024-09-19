翻5倍！台中Red Bull封街展演周邊禁飛無人機　最重罰150萬

▲台中Red Bull封街展演周邊禁飛無人機，最重罰鍰30→150萬元。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

「2024 Red Bull Showrun Taichung」9月28日將在台中市西屯區市政路封街展演，先前台中市長盧秀燕公告，當天無人機全面管制，未經許可的無人機一升空，就重罰30萬元。今天台中市交通局再宣布，已公告9月28日0時至24時間，西屯區市政路及半徑一公里內區域禁飛無人機，且該區域200呎以上為民航局限航區，若遙控無人機於此次活動範圍飛航高度距地表逾200呎，將移送民航局依法處以30至150萬元罰鍰，並得沒收遙控無人機。

交通局長葉昭甫表示，「2024 Red Bull Showrun Taichung」9月28日在台中登場，為台灣首次有F1冠軍賽車奔馳於城市道路上進行展演活動。當天公司團體等如因執行業務需進行空拍，需依規進行申請並取得核准，一般民眾禁止在禁飛區域、建築物或障礙物30公尺以內、夜間及人群聚集上空使用遙控無人機。

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台中市政府日前申請公告，將西屯區市政路及半徑一公里內區域，於9月28日0時至24時間當天為禁航區，只要在活動會場周邊發現未經核可的無人機升空，一經查獲將裁處30萬元罰鍰，另外，由於該區域200呎以上為民航局限航區，若無人機於此次活動範圍飛航高度距地表超過200呎，將移送民航局依法處最高重罰150萬元罰鍰，並將無人機沒收。