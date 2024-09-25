「自摔」、「高齡者」事故頻傳　嘉義市鼓勵搭乘大眾運輸

▲高齡、自摔事故增，嘉義市呼籲高齡長輩多搭乘大眾運輸 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

依據警察局統計資料顯示今年度A1事故以「自摔」、「高齡者」為主要肇事因素及族群，自摔常因未注意路況、過彎失控、精神不濟、身體不適等原因造成，市府呼籲如民眾自行評估有不適宜駕駛之情形，應避免開車上路，另外也呼籲民眾，家中有高齡長輩，應考量其身體機能下降(包含反應時間、注意力及辦識力等可能影響安全駕駛能力之因素)，家屬可藉以勸導不適駕車者停止駕駛行為，目前公路局也推動高齡駕駛人駕駛執照管理制度，民眾應鼓勵家中75歲以上長輩定期換照，以維自身及他人之用路安全。

另外交通處處長許啟明表示，嘉義市有對樂齡者最友善的公共運輸，包含市區電動公車及幸福巴士，為增加幸福巴士服務班次數，縮短民眾等車時間，幸福巴士拆分為8條，並依路線增加班次數，更一次增加14個新站點，滿足更多需鄰里搭乘需求，為鼓勵民眾多加利用公共運輸，即日起至12月31日止使用電子票證搭乘市區電動公車及幸福巴士均免費乘車，提醒您，幸福巴士路線上預約站點請務必提前一日預約乘車，歡迎利用LINE(ID：@727lcent)線上預約，亦可撥打服務專線0965-518-265，並可以多加利用愛嘉義APP，即時掌握大眾運輸交通資訊。

嘉義市交通安全工作一直都在積極推動，今年度佈頒了「嘉義市113年度A1、A2交通事故減量計畫」納管11個局處、57項工作，並針對工程、執法、教育、宣導、監理、大眾運輸及緊急救護等面向全力推動，改善項目涵蓋高齡者、年輕族群、學生族群、機車、大型車、路口安全等道安宣導，9月起配合交通安全月，警察局實施交通大執法，執行路口不停讓行人暨行人違規取締。

另外為擴大交通安全月宣傳效益，嘉義市政府配合交通部合作發行各縣市聯名吉祥物LINE貼圖、特製口播稿，利用垃圾車廣播方式，增加聲音曝光與宣導，也規畫「全民嘴交通」社群濾鏡活動，以有趣及創意的社群挑戰方式，鼓勵全民參與響應，另今年交通部強調「道安全台走，活動周周有」，藉以增加宣導廣度及深度，嘉義市政府也響應該精神，將在九月份每周於交通處臉書推出相關活動，透過交通安全月各式活動，塑造停讓文化，共同提升行人交通安全。