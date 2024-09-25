嘉義市光織影舞29日閉幕　即將成真火舞團、歌手周蕙接棒演出

▲ 嘉義市光織影舞閉幕邀請歌手周蕙29日壓軸演出 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

「2024光織影舞」進入最後倒數的黃金週末，嘉義市政府特別加碼演出，9月28日(六)邀請「即將成真火舞團」，9月29日(日)閉幕當天則由美聲歌后周蕙帶來「約定」等膾炙人口作品演出。

▲ 嘉義市光織影舞吸引不少人潮 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市政府觀光新聞處張婉芬處長指出，2024光織影舞即將進入尾聲於29日(日)結束，為感謝民眾對光織影舞活動的喜愛，在這個禮拜週末加碼演出，9月28日(六)晚間7點再度邀請「即將成真火舞團」表演，9月29日(日)閉幕當天晚間7點邀請美聲歌后周蕙演唱大家耳熟能詳「約定」等膾炙人口歌曲，也期待在「約定」這首歌聲中，與民眾相約2025光織影舞北香湖再相見。

▲ 嘉義市光織影舞閉幕「即將成真火舞團」28日加碼演出 。（圖／嘉義市政府提供）

張婉芬處長進一步指出，嘉義市政府連續5年，在中秋佳節期間辦理「光織影舞」光影藝術展，年年創新突破，不僅重現北香湖美景，也成功打造中秋節城市IP。今年活動即將進入倒數階段，必看重點包括歷年最大、直徑達7公尺巨型竹編月亮「逐花月影」，結合傳統竹編藝術、花朵與現代光影效果；親子最愛「烏托邦」，運用夢幻泡泡讓人彷彿置身花朵懷抱；以「李白月下獨酌」為靈感，透過茶壺倒酒的意境，水面映出美麗花朵的「壺光對影」等，讓我們循著光走進桃花源，感受如詩如畫的美好。

▲ 嘉義市長黃敏惠邀請各地民眾參加光織影舞閉幕演出 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市政府觀光新聞處說，2024光織影舞9月14日(六)起至9月29日(日)止，每天晚間6時至10時登場（主題市集下午4時開始），活動期間在「彎月聚星」舞台，皆有定點定時光影秀，9月28、29日週末假日晚間8點則有星光舞會和LED 科技秀等光影演出活動。主題「花影市集」天天從下午4點開始到晚間10點，精選超過60間特色店家、風格餐車、花藝植栽及手作文創商品等，週末下午4時30分及5時30分在市集舞台也有街頭藝人表演活動，趕快規劃來嘉渡過一個最chill的秋日週末時間。