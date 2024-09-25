嘉義市高齡及行人友善示範區　速限「30」力拼11月底完工

▲嘉義市經國新城為首處高齡及行人友善示範區， 力拼11月底前完工 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導



為提升嘉義市高齡化族群、視障者、學童及行人安全，市府交通處規劃經國新城社區為第1處高齡及行人友善示範區，透過新設號誌(兼行人號誌)、視覺化減速標線(以下稱楔型標線)、新設行穿線、視障引導標線、岔路標誌、退縮行穿線、設置交通寧靜區、速限「30」標字等交通設施，有效管制車流，降低經國新城交通事故，提升高齡化族群、視障者、學童及行人交通安全。

市府交通處日前邀集里辦公室、大同國小、市警局、西區公所及工務處等相關單位，召開施工前會議說明示範區施作項目、地點，包括:新榮路與賢雅街(大同國小側門)、新榮路與興業西路等2處新設號誌，志昇街與新榮路、志昇街與西門街、志昇街與仁愛路等3處新設楔型標線，區域內無號誌化路口新設行穿線、視障引導標線、岔路標誌、退縮行穿線、設置交通寧靜區、速限「30」標字等。

與會各代表一致認同藉由新設號誌、標誌及標線，改善經國新城之交通安全，里長們更指出新榮路35巷與西門街、新榮路與新榮路35巷等2處路口，可列為新設楔型標線之路口，藉由視覺感受車道縮減，及新設交通寧靜區及速限「30」標字，以降低來往車輛行車速度，並新設行穿線、視障引導標線、號誌(行人號誌)，搭配行人觸動裝置，提供高齡化族群、視障者、學童安全地橫越路口。

市府交通處表示，新設行穿線、視障引導標線、岔路標誌、楔型標線、退縮行穿線、設置交通寧靜區、速限「30」標字等標誌、標線將加緊趕工，號誌需進行管線挖掘、用電申請等，本案力拼11月底前全面完成。