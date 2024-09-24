台中9／28封街國際賽車展演　警規劃25日起「3階段交管」

▲警方公佈第1階段（25日晚間10點到26日上午8點）交通規劃。（圖／警方提供）



記者白珈陽／台中報導

「2024RedBull國際賽車展演」28日中午將在台中市西屯區市政路舉行，轄區台中市第六警分局表示，明（25）晚起周邊道路將進行3個階段封街管制，提醒市民務必遵守現場交管人員指揮，活動當天建議民眾加搭乘捷運、及其他大眾運輸工具前來參加。

台中市第六警分局公布3階段交通規劃：

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第一階段（佈設參訪貴賓包廂）：

1、管制時間：9月25日晚間10點至9月26日早上8點。

2、管制地點：市政路、惠中路口。

3、管制範圍：市政路（惠文路至惠來路，西向快車道）。

4、影響情形：市政路西向快車道車流請改行駛慢車道；惠中路往南方向，右轉市政路慢車道；惠中路往北方向則右轉市政路快、慢車道。

第2階段（佈設市政路雙向慢車道臨分隔島架設安全圍籬）：

1、管制時間：9月26日晚間10點至9月27日早上6點。

2、管制範圍：市政路（介於惠文路至朝富路）。

3、影響情形：市政路西向快車道車流請改行駛慢車道；惠中路往南方向，右轉市政路慢車道；惠中路往北方向則右轉市政路快、慢車道。

▲第2階段規劃。（圖／警方提供）



第3階段（佈設市政路雙向慢車道觀眾區及住戶通道）：

1、管制時間：9月28日凌晨0點至22點，視現場狀況提前解除。

2、管制範圍：市政路（介於文心路至黎明路）。

3、影響情形：

(1)市政路(介於文心路至黎明路)雙向快、慢車道，禁止通行；另配合市政路慢車道觀眾區規劃，此雙向路邊之汽、機車停車格禁止停車。

(2)惠文路（市政北一路至政和路）雙向車道，禁止通行。

(3)惠政街（市政北一路至市政路）雙向車道，禁止通行。

(4)惠中路（市政北一路至市政南二路）雙向車道，禁止通行。

(5)惠文五街（市政路至政和路）雙向車道，禁止通行。

(6)惠來路（市政北一路至市政南一路）雙向車道，禁止通行。

(7)河南路（市政北一路至市政南一路）雙向車道，禁止通行。

(8)朝富路（黎明路二段860巷至市政路）雙向車道，禁止通行。

(9)有持居民通行證者，除活動期間（12至15時）全面禁止通行外，其餘時段依現場交管指揮通行。

▲第3階段規劃。（圖／警方提供）



第六警分局表示，為確保未購買票券的一般民眾可以安全的走在人行道及確保住戶通道之暢通，故市政路段(介於惠文路至朝富路)雙向之公有人行道(包含機車停車格)，自9月27日晚間10時至9月28日15時，機車禁止行駛及停放；市政路雙向慢車道部分，則禁止停放汽、機車，以確保行人及住戶通行順暢。