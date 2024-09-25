　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉油鐵馬道打卡夯點！流線光速燈打造隧道光廊　還可抽好禮

▲▼ 嘉油鐵馬道用「光」玩創意 光影塗鴉打卡抽好禮 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 嘉油鐵馬道用「光」玩創意 光影塗鴉打卡抽好禮 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉油鐵馬道是嘉義市入夜後最夯的亮點之一，其中位於南京路站高度5公尺、長度10公尺的光廊隧道更是美不勝收，市府歡迎民眾發揮巧思，用「光」玩創意，利用光影塗鴉手法拍攝獨「嘉」美照，打卡上傳「嘉市好旅行」臉書粉專，更有機會抽好禮。

▲▼ 嘉油鐵馬道用「光」玩創意 光影塗鴉打卡抽好禮 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市政府觀光新聞處張婉芬處長表示，嘉油鐵馬全長3,100公尺，其中最漂亮的一段就從南京路站開始，白天可欣賞兩側美麗的田園風光與光臘樹合圍而成的綠色隧道，入夜後，由50盞流線光速燈打造而成的隧道光廊，更幻化成吸睛的城市光廊，走進一道道飛躍的流線光源中，宛若置身於夢幻的時光隧道，每日晚間6時、7時及8時，整點均有情境氛圍燈光變換，歡迎民眾蒞臨欣賞。

▲▼ 嘉油鐵馬道用「光」玩創意 光影塗鴉打卡抽好禮 。（圖／嘉義市政府提供）

市府觀光新聞處觀光工程科林靖淳科長，也分享如何利用相機或手機大玩光影塗鴉，如果使用單眼相機，只需要將Iso參數調整到400~600之間，快門時間延長5-8秒，並放置於穩定腳架進行拍攝；如果使用手機，建議下載可以針對手機相機進行自定義功能的APP，多試幾次就可以拍出充滿創意的精采美照，包含嘉義人一定要會的「+1」、剛閉幕「奧運五環」、明年即將迎來的嘉市盛事「320+1」特展、「2024」甚至是創意KUSO的「氣功波」等，歡迎將照片上傳至「嘉市好旅行」臉書粉專（ https://facebook.com/zoominchiayi/ ），就有機會抽到大白熊一卡通與夾腳拖等豐富好禮喔，活動時間至113年10月31日止，請各位朋友把握機會。

▲▼ 嘉油鐵馬道用「光」玩創意 光影塗鴉打卡抽好禮 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市政府觀光新聞處表示，市府積極地向中央爭取建設經費，獲交通部觀光署核定新臺幣6,000萬元，包含中央補助款3,787萬元與地方配合款2,213萬元，投入嘉油鐵馬道夜間照明、人行空間、護欄、休憩廣場優化及新設公廁等工程，工程已陸續於今年3月、7月及8月開放，民眾最為關心的三座組合式公廁，分別位於南京路站涼亭旁、重慶一街涼亭旁與道將圳站旁，將於10月上旬開放使用。

 
ET快訊
再談長榮遺囑之爭　張國煒：拿不到就拿不到、趕快處理完就好
快訊／全家開出千萬發票！　中獎名單、門市曝光
國道3死！運將生前打電話求救　同事悲曝：話還沒講完就撞了
陸上市公司60億資金「消失」　股價崩到下市
Leo王遭爆外遇又賣車　今夜市叫賣令人驚訝
快訊／藍白封殺總預算　賴清德下3軍令
全盲50年！按摩爺爺「眼睛醫到破產」　付不出房租
15歲女兒上學被接走「載去嘿咻」　父告無緣女婿...結果傻眼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

預防工安事故！高雄市府突擊稽查　月底前加強178處工地巡檢

嘉義縣環保局科技執法　水質連續監測儀器...逮不肖偷排

助退除役官兵就業！　雲林縣榮服處攜手產官學辦說明會

南消潛水人員全面配發水下通訊裝置　有效提升潛水救援安全

嘉義縣130人瑞獲贈9000元重陽禮金　女比男多一倍

南投縣教師節表揚大會360人獲獎　許淑華：感謝老師無私奉獻

落實災害初期自主應變　南消攜手企業消防編組觀摩演練

王美惠向內政部爭取　都市計畫變更及道路修繕經費

台南做工行善助人最快樂　勞局舉辦預防職災教育訓練

「自摔」、「高齡者」事故頻傳　嘉義市鼓勵搭乘大眾運輸

安心亞直球問張再興：你喜歡我喔　他為她花2萬...湊CP結局卻反轉XD

高雄計程車網狀線違規迴轉　65歲婦騎車煞不住猛撞慘摔

陳庭妮飛日本突襲胡宇威！ 一見面甜喊：寶貝～#星光雲REELS

明道抱女兒　為陳喬恩婚禮獻唱♥

國道1號恐怖連環撞！　女噴飛趴地...3人無呼吸心跳

國1雲林段2車追撞3死1傷　用路人：從西螺就在追逐

Google地圖帶走神祕道路　騎士見草叢吶喊：路呢！？

活化石「龍宮貝」放生畫面曝　漁民12萬賣出依約放回大海

見牛側躺「叫名字沒反應」嚇壞　媽猛喊2次才醒：以為你死掉了

男示範髒辮洗髮技巧　沐浴球起泡、吹乾最累

預防工安事故！高雄市府突擊稽查　月底前加強178處工地巡檢

嘉義縣環保局科技執法　水質連續監測儀器...逮不肖偷排

助退除役官兵就業！　雲林縣榮服處攜手產官學辦說明會

南消潛水人員全面配發水下通訊裝置　有效提升潛水救援安全

嘉義縣130人瑞獲贈9000元重陽禮金　女比男多一倍

南投縣教師節表揚大會360人獲獎　許淑華：感謝老師無私奉獻

落實災害初期自主應變　南消攜手企業消防編組觀摩演練

王美惠向內政部爭取　都市計畫變更及道路修繕經費

台南做工行善助人最快樂　勞局舉辦預防職災教育訓練

「自摔」、「高齡者」事故頻傳　嘉義市鼓勵搭乘大眾運輸

2758號決議朝野各提版本　賴清德：國會聲明若與國際不同「非常嚴重」

預防工安事故！高雄市府突擊稽查　月底前加強178處工地巡檢

心機橘貓「當眾親親抱抱」可愛賄賂　冷面評審被攻陷暖笑：冠軍啦

賴清德稱「絕不簽和平協議」　黃暐瀚讚賞：喜歡政治人物清楚表態

醫揭「咽喉胃酸逆流7症狀」　飯後2小時別彎腰

Lulu演技受肯定「劇本都還在家」！入圍新人獎首露面　林柏宏傳訊內容曝光

再談長榮遺囑之爭　張國煒：拿不到就拿不到、趕快處理完就好

你喝過嗎？　可口可樂「新口味」推出半年就宣布停產！

快訊／全家開出10組發票大獎！花35元就中千萬　名單、門市曝光

國道3死車禍！運將生前曾打電話求救　同事悲曝：話還沒講完就撞了

頂級機能黑咖啡 共帶回6盒黑咖啡+4盒咖啡餅乾

地方熱門新聞

東海女大生被公車撞死　台中市今起連續3天大執法

國三畢旅花5700元「淋雨、吃即期麵包」

台南正議長賄選案二審開庭傳訊郭再欽、楊志強

金門大遶境漳州劇團成開放陸客首團宗教交流

埔里美人腿公主冠軍獎30萬　102佳麗搶進9／29決賽

南投獲贈胸部X光巡迴醫療車防堵社區蔓延

高鐵南延「進高雄車站」有望盡快實施

花蓮帶貨西門捷運站銷售　3天破160萬

抵金門受熱烈歡迎！李洋展開2天1夜感恩行

石棉瓦致癌物要花50年清運完畢台南藍軍要求訂定拆除補助標準

南市府辦救災人員基礎及進階班訓練

台塩海洋鹼性離子水五度蟬聯國慶大會指定用水

花蓮補助車門警示燈　敬老愛心計程車受惠

南消三大隊轄內複合式高樓建築物搶救演練

更多熱門

相關新聞

嘉義市民生公園　融合嘉大校園打造旗艦公園

嘉義市民生公園　融合嘉大校園打造旗艦公園

嘉義市政府攜手嘉義大學及農田水利署，將道將圳、民生公園及嘉義大學新民校區融合後重新改造，斥資1億1,700萬元第一期工程完工，21日由黃敏惠市長與國土署吳欣修署長、嘉義大學校長林翰謙以及多位議員等貴賓剪綵啟用。公園與校園「雙園」結合，充滿「綠意生活+」意象和生態之美的道將圳水綠廊道，長達1公里多，日夜皆美，將成為市區打卡新亮點。

嘉義市導入災防告警「疏散避難警報」

嘉義市導入災防告警「疏散避難警報」

嘉義市「光織影舞」打造光影桃花源

嘉義市「光織影舞」打造光影桃花源

嘉義地區最強景點文化路夜市

嘉義地區最強景點文化路夜市

即／嘉義火車站前火警　恐怖濃煙竄天

即／嘉義火車站前火警　恐怖濃煙竄天

關鍵字：

嘉義市嘉油鐵馬道

讀者迴響

熱門新聞

被陶晶瑩轟無禮「王陽明怒打電話開罵」！雙方撕破臉　

瑞士「安樂死膠囊艙」首度啟用　多人遭逮捕

小一生健檢「幾乎全班淪陷」　家長驚：台灣孩子怎麼了

全聯開出1千萬、200萬發票！幸運門市曝

LINE宣佈「未滿12.18版本」停止服務

獨／苗栗男借錢被弟勒死　姪女全程錄下

新竹大貨車車頭突起火狂燒　駕駛急跳車逃生

陳致遠突緬懷兄弟象傳統！遭球迷洗版狂罵

富豪正妹妻開價700萬「做愛到我懷孕」　他報名慘了

南部開5萬徵不到人　工作內容扯翻

統一發票7、8月中獎號碼出爐

國三畢旅5700「淋雨、吃即期麵包」　旅行社董娘親回應

5款LINE免費貼圖來了！1組永久使用快下載

快訊／萊爾富開出200萬發票特獎！門市曝光

吃完統一布丁先別丟！「封膜隱藏用途」超划算

更多

最夯影音

更多

安心亞直球問張再興：你喜歡我喔　他為她花2萬...湊CP結局卻反轉XD

高雄計程車網狀線違規迴轉　65歲婦騎車煞不住猛撞慘摔

陳庭妮飛日本突襲胡宇威！ 一見面甜喊：寶貝～#星光雲REELS

明道抱女兒　為陳喬恩婚禮獻唱♥

國道1號恐怖連環撞！　女噴飛趴地...3人無呼吸心跳

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面