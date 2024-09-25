嘉油鐵馬道打卡夯點！流線光速燈打造隧道光廊　還可抽好禮

▲▼ 嘉油鐵馬道用「光」玩創意 光影塗鴉打卡抽好禮 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉油鐵馬道是嘉義市入夜後最夯的亮點之一，其中位於南京路站高度5公尺、長度10公尺的光廊隧道更是美不勝收，市府歡迎民眾發揮巧思，用「光」玩創意，利用光影塗鴉手法拍攝獨「嘉」美照，打卡上傳「嘉市好旅行」臉書粉專，更有機會抽好禮。

嘉義市政府觀光新聞處張婉芬處長表示，嘉油鐵馬全長3,100公尺，其中最漂亮的一段就從南京路站開始，白天可欣賞兩側美麗的田園風光與光臘樹合圍而成的綠色隧道，入夜後，由50盞流線光速燈打造而成的隧道光廊，更幻化成吸睛的城市光廊，走進一道道飛躍的流線光源中，宛若置身於夢幻的時光隧道，每日晚間6時、7時及8時，整點均有情境氛圍燈光變換，歡迎民眾蒞臨欣賞。

市府觀光新聞處觀光工程科林靖淳科長，也分享如何利用相機或手機大玩光影塗鴉，如果使用單眼相機，只需要將Iso參數調整到400~600之間，快門時間延長5-8秒，並放置於穩定腳架進行拍攝；如果使用手機，建議下載可以針對手機相機進行自定義功能的APP，多試幾次就可以拍出充滿創意的精采美照，包含嘉義人一定要會的「+1」、剛閉幕「奧運五環」、明年即將迎來的嘉市盛事「320+1」特展、「2024」甚至是創意KUSO的「氣功波」等，歡迎將照片上傳至「嘉市好旅行」臉書粉專（ https://facebook.com/zoominchiayi/ ），就有機會抽到大白熊一卡通與夾腳拖等豐富好禮喔，活動時間至113年10月31日止，請各位朋友把握機會。

嘉義市政府觀光新聞處表示，市府積極地向中央爭取建設經費，獲交通部觀光署核定新臺幣6,000萬元，包含中央補助款3,787萬元與地方配合款2,213萬元，投入嘉油鐵馬道夜間照明、人行空間、護欄、休憩廣場優化及新設公廁等工程，工程已陸續於今年3月、7月及8月開放，民眾最為關心的三座組合式公廁，分別位於南京路站涼亭旁、重慶一街涼亭旁與道將圳站旁，將於10月上旬開放使用。