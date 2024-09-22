嘉義市民生公園優化　打造自然共存、自在呼吸「旗艦型公園」

▲嘉義市民生公園融合嘉大校園將舊貌公園綠地重新優化 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

「穿城之水、藍綠環圈」，嘉義市旗艦型民生公園華麗變身!嘉義市政府攜手嘉義大學及農田水利署，將道將圳、民生公園及嘉義大學新民校區融合後重新改造，斥資1億1,700萬元第一期工程完工，21日由黃敏惠市長與國土署吳欣修署長、嘉義大學校長林翰謙以及多位議員等貴賓剪綵啟用。公園與校園「雙園」結合，充滿「綠意生活+」意象和生態之美的道將圳水綠廊道，長達1公里多，日夜皆美，將成為市區打卡新亮點。

▲ 穿城之水藍綠環圈!嘉義市民生公園融合嘉大校園 華麗變身重新啟用 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市長黃敏惠在啟用典禮中表示，民生公園是嘉義市首座與校園融合的公園，感謝嘉義大學校長林翰謙、前校長艾群和所有師生，以及農田水利署以及中央和公園週邊居民們的大力支持，才能克服萬難取得共識，透過減法設計，拆去了嘉大新民校區與道將圳沿線舊圍牆，並興建光廊跨橋，縫合公園與校園空間，將道將圳和民生公園打造成兼具人本、韌性、永續的水岸綠意廊道，兼具質感、美感的開放空間，發揚環境永續理念，提升市民整體生活品質。

「開窗就能見綠，開門就能見林，把環境變的更好，是我們一致的理想。」黃敏惠強調，城市在改變的過程中，不能改變的是提升市民生活品質的堅持。嘉義市積極爭取城鄉風貌提案，110年至113年共核定18件，總經費達3億多元，中央補助金額達2.1億多元，再次強調嘉義市並不缺計劃，缺乏的只是中央支持和鼓勵。

黃敏惠說，這項計劃執行重拾了嘉義市母親河「道將圳」生態之美，既有水岸、又有綠樹，與嘉大校園和民生公園融合的多元態樣，打造成光、水、樹、影，與自然共存、自在呼吸的「旗艦型公園」，活化水綠遊憩資源，市民朋友能盡情享受水綠廊道最美好的遊憩時光。

國土署吳欣修署長表示，道江圳從早期單一的灌溉功能，到如今成為重要生態、水環境的一環，在城市發展演變中，不但保留了歷史記憶，更是成了市民休閒遊憩的公園綠帶，美化人行設施與步行環境，這是嘉義市未來成為幸福宜居城市的重要關鍵，國土署也承諾日後將持續在經費上給予大力支持。

老舊的民生公園華麗變身重新啟用，建設處長田長沛指出，道將圳水綠廊道整體規劃第一期工程經費11,700萬元 (中央補助 5,760萬元；市府配合 5,940萬元)，共優化近2.3公頃城市公共開放空間，主要執行區域為民生公園沿杭州五街側，包含水波紋廣場、老榕綠地、光廊跨橋、水景廣場、共融友善無障礙公共廁所等亮點空間營造。此外，為提升城市減災防洪能力，鋪面更新採透水性鋪面及設置生態草溝、礫石溝，增加公園整體透水面積，提升保水力。後續第二期工程總經費7,600萬元 (中央補助 6,000萬元；市府配合1,600萬元)，正持續執行中。