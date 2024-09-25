總預算卡關「軍公教調薪3%也被退回」　綠委：民意反撲藍白自己承擔

▲民進黨團幹事長吳思瑤受訪。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

國會藍白聯手擋下總預算，且在程序委員會就封殺。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（25日）受訪時表示，藍白踐踏程序正義，史無前例就程序委員會就擋下總預算案，其中包含公務人員3％調薪完全無法支用，而軍公教過去是藍營票倉，藍白為了對抗執政黨不惜擋下總預算案，讓長期支持國民黨的73萬軍公教人員權益受損，民意反撲就讓藍白自己承擔，審查預算是立委天職、拒審預算是瀆職。

吳思瑤表示，藍白在程序委員會就擋下總預算案，前無古人後無來者，非常惡意的讓所有議案程序正義被閹割，民進黨過去八年程序委員會從不擋案，每個議案都有交付審查對話權利，藍白是國會多數，居然讓惡例成為慣例，踐踏程序正義，國家政府總預算居然掛號就被擋，萬萬不能接受。

吳思瑤直言，總預算被擋下，一切新興計畫首當其衝，其中公務人員3％調薪完全無法支用，軍公教過去是藍營鐵票，長期支持國民黨，現在藍白為了對抗執政黨不惜擋下總預算案，讓長期支持國民黨的73萬軍公教人員權益受損、無法領到政府加薪，軍公教也會有很大反彈。

吳思瑤指出，民意反撲就讓藍白自己承擔，審查預算是立委天職、拒審預算是瀆職，立委有審預算、爭取預算權力，但沒有增加預算權力，藍白還要恣意妄為嗎？

至於在野黨反控，總統賴清德任立委期間，也曾經擋預算？吳思瑤駁斥，藍白奧步就是不斷翻舊帳，拿考古題做不倫不類比較，2008年民進黨只有27席，無法擋下總預算案，且時空背景截然不同，不要指鹿為馬。

吳思瑤解釋，當時民進黨基於全球金融風暴，馬政府總預算案明顯高估經濟成長率，馬政府估算經濟成長可以達到5.08，但結果是-1.6，民進黨作為忠誠反對黨難道不需要提醒嗎？

吳指出，馬英九輕忽經濟成長率，浮編歲入、虛編歲出，造成預算執行很大問題，最終也都驗證民進黨的作法跟訴求是對的，當年提出要求馬政府正視總預算浮編是議事動作、對空鳴槍，沒有真的退回總預算案，藍白今天是荷槍實彈抵著人民胸膛開槍，風馬牛不相及，要舉例也認真點，不然只會鬧笑話。

