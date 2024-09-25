藍白合退總預算　王世堅：柯文哲被國民黨賣了「民眾黨還幫忙數鈔票」

▲民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

國會藍白聯手擋下總預算，且在程序委員會就封殺。對此，民進黨立委王世堅今（25日）受訪時直言，這是歷年來最大一筆預算，都是福國利民的，民眾黨團是黨主席柯文哲因為圖利案被關起來，所以才集體反彈、跟藍軍結合，這是不對的，民眾黨要想清楚，柯文哲被國民黨賣了，民眾黨還幫忙數鈔票，這很奇怪。

至於未來在立法院議事攻防上，王世堅表示，民進黨團本來就團結，之後會更團結，總預算這卡到社福、長照預算以及對健保的補助，這都不是既定預算有的，如果繼續卡到12月31日無法審查完畢，這些都將付諸流水、無法實行，像是0到6歲國家一起養，這也是往年所沒有的，都必須立法院逐條審查通過，還有包含對私校生補助，新增的預算項目都無法處理，這會影響多少學子？他呼籲在野黨要理性。

王世堅指出，很多民眾抱怨這件事，這一兩天地方行程上也常碰到，包含就讀私校學生跟長照部分，這都是現在社會殷殷期盼的，希望在野黨拋下成見，回到委員會實質討論，該刪什麼就刪，大家依照道理來講。

對於在野擋預算，結果就是立委可能就刪掉自己選區的相關地方預算？王世堅指出，這很清楚，像台中捷運就是，這一定要靠中央補助款，但這項預算編列是合理的，既然如此，在野黨無緣無故退回總預算「真的很離譜、荒唐」，如果針對哪一筆預算覺得編列不對或數字太大，那更要審查啊！現在已經9月底，只剩下3個月審查，趕快付委到委員會實質審查也才一讀，最後要三讀通過欸！要審查2兆多總預算很累也很趕，大家不要再耽擱了。

王世堅強調，不管哪一黨的區域立委，都會受到選民的監督跟壓力，「國民黨的區域立委會紛紛打退堂鼓」，畢竟要退（總預算），卻說不出個所以然，只是因為情緒，國民黨曾幾何時那麼體恤民眾黨？白色力量不要被騙了。

王世堅痛批，民眾黨一直把自己塑造成孤臣逆子，希望得到藍色支持一起救柯文哲，「莫名其妙」，民眾黨必須告別柯文哲才能浴火重生，8席立委才能發揮實質功能審查行政院預算，這才是社會想看到的。

王世堅指出，柯文哲就讓司法獨立審判，隨著柯文哲一件件不堪檢驗的細節被公開，民眾黨立委們情何以堪？現在以柯文哲被羈押，做為對抗執政黨的情緒，但柯文哲事涉圖利甚至有收賄嫌疑，這是司法在追究的，跟執政黨有什麼關係？

他也強調，隨著真相陸續被揭發，社會大眾看得更清楚，現在連小草們都不接受民眾黨用政治力量幫柯文哲掩護，說成秋後算帳、政治鬥爭，越來越沒有人接受這樣的說法，民眾黨8席立委應該看得更清楚，不要再跟國民黨瞎起鬨，非常不理性。