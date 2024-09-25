黃國昌要小草剪有線電視　王世堅勸白營看清楚：再不濟也別當賭徒籌碼

▲民進黨立委王世堅。（圖／記者陳煥丞攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨立委黃國昌近日在直播中呼籲，小草應該剪掉有線電視，看他的YouTube頻道。對此，民進黨立委王世堅今（25日）受訪時表示，他去剪他的，看第四台最多的應該就是黃國昌，否則他怎麼知道哪一台說什麼？台灣是新聞自由國家，每位民眾有自己的選擇權，黃國昌是把所有民眾當成自己學生嗎？天啊！太好為人師了吧？黃國昌就是政治賭徒，民眾黨要看清楚，全黨押下去太不值得。

王世堅今出席民進黨中常會，會前受訪時談到如何看待黃國昌呼籲支持者剪掉第四台？王世堅表示，他去剪他的，看第四台最多的應該就是黃國昌，否則他怎麼知道哪一台說什麼？這很離譜，台灣是新聞自由國家，每位民眾有自己的選擇權，黃國昌憑什麼？是把所有民眾當成自己學生跟徒弟嗎？天啊！太好為人師了吧？

王世堅指出，我們一直認為民眾黨比較理性，但黃國昌例外，他是政治賭徒、孤注一擲，民眾黨應該走自己的路，「告別柯文哲、割捨黃國昌」，民眾黨要看清楚，黃國昌就是政治賭徒，若要全黨押下去當做黃國昌的賭注，也太不值得了，民眾黨再怎麼不濟，也不該淪為政治賭徒的籌碼。

另外，王世堅也回應立法院藍白聯手退回總預算一案，他直指民眾黨，一直把自己塑造成孤臣逆子，希望得到藍色支持一起救柯文哲，真是莫名其妙，民眾黨必須告別柯文哲才能浴火重生，8席立委才能發揮實質功能審查行政院預算，這才是社會想看到的，柯文哲就讓司法獨立審判，且隨著柯文哲一件件不堪檢驗的細節被公開，民眾黨立委們情何以堪？現在以柯文哲被羈押做為對抗執政黨的情緒，但柯文哲事涉圖利甚至有收賄嫌疑，這是司法在追究的，跟執政黨有什麼關係？

他也強調，隨著真相陸續被揭發，社會大眾看得更清楚，現在連小草們都不接受民眾黨用政治力量幫柯文哲掩護，說成秋後算帳、政治鬥爭，越來越沒有人接受這樣的說法，民眾黨8席立委應該看得更清楚，不要再跟國民黨瞎起鬨，非常不理性。

王世堅點出，不管哪一黨的區域立委，都要受到選民的監督跟壓力，國民黨的區域立委會紛紛打退堂鼓，「要退卻又說不出個所以然，只是因為情緒」，國民黨曾幾何時那麼體恤民眾黨？白色力量不要被騙了。