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大陸 大陸焦點 特派現場

台籲循WTO機制協商「34項農產品取消零關稅」　國台辦：包藏台獨禍心

▲台南市長黃偉哲前往南化區農會，為南化農產品賣力行銷，邀請民眾把握季節品嘗清脆香甜的南化蜜棗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲大陸宣佈停止台灣34農產品進口免關稅優惠。（示意圖／記者林東良翻攝，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸宣佈自今（25）日起，停止執行對原產於台灣地區的鮮水果、蔬菜、水產品等34項農產品「零關稅」政策，台灣官方則是呼籲，兩岸應透過「WTO」機制協商，以尋求解決方案。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮強調，「民進黨當局企圖通過世界貿易組織相關機制來商談有關問題，完全是圖謀將台灣問題國際化，包藏台獨禍心。」

▲瑞穗鄉文旦透過早收栽培技術，今年8月中上旬果實品質已經超過市售品牌文旦標準。（圖／記者王兆麟攝，下同）

▲花蓮文旦恢復銷往大陸。（圖／記者王兆麟攝，下同）

朱鳳蓮指出，兩岸協商的基礎是九二共識，非世界貿易組織（WTO）框架與規範，同時，大陸此前對產自台灣的34項農產品進口實行零關稅，是基於踐行兩岸一家親理念、推動兩岸貿易正常化推出的措施。

朱鳳蓮表示，民進黨當局頑固堅持台獨立場，不斷進行謀獨挑釁，阻礙兩岸交流合作，單方面限制大陸1000多項農產品輸入台灣，「這是問題癥結所在。」

對於台灣部分地區恢復可將文旦銷往大陸，朱鳳蓮提到，民進黨當局對此卻不開心，不分青紅皂白污蔑大陸對台進行分化及統戰，「這充分說明，他們不在乎島內農民的利益，而是出於一黨之私，害怕兩岸同胞走近走親，害怕兩岸同胞共享福祉。誰在為台灣農民著想，誰在損害他們的利益，台灣農民朋友們心中自有一桿秤。」

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