立委控7千萬顆即期進口液蛋上網標售　畜產會：均在效期內

▲民眾黨立委張啓楷再爆中央畜產會公開標售即期進口液蛋。（圖／記者黃克翔攝）

記者楊惠琪／台北報導

農業部進口蛋爭議不斷，民眾黨立委張啓楷今日再踢爆，中央畜產會將即將過期的7000多萬顆雞蛋做成液蛋，在8月時竟然還公開標售，質疑有多少即期，甚至可能已經過期的液蛋。對此，中央畜產會澄清，「進口蛋轉加工的冷凍全蛋液」會在有效期限內出售，且產品外包裝上有清楚標示雞蛋來源國別、有效期限等資訊，強調絕對沒有販賣過期液蛋情事。

立院進口雞蛋調查專案小組召集人張啓楷今發布新聞稿指出，針對進口蛋疑雲，檢調昨終於跨出第一步展開搜索，檢調雖然慢了好幾拍，仍希望不要打假球，務必給人民一個真相。同時他也踢爆，中央畜產會將已經過期的7000多萬顆雞蛋做成液蛋，在8月時竟然還標售，質疑裡面有多少即期或過期的液，擔心已有消費者吃下肚。

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中央畜產會回應指出，去年進口雞蛋轉製加工品，品項為茶葉蛋、滷蛋、水煮蛋、冷凍全蛋液及蛋粉等，進口帶殼鮮蛋轉製加工品，均於進口雞蛋效期內完成加工，強調並無拿過期蛋加工的情事。

畜產會表示，「進口蛋轉加工的冷凍全蛋液」會在有效期限內出售，且產品外包裝上有清楚標示雞蛋來源國別、有效期限等資訊。此外，在出售過程，亦會與洽購廠商細談所需商品的數量、價格，並提供雞蛋來源國別及有效期限等規格資訊，絕對並無販賣過期液蛋情事。