川普喊「美國製造」！　德車廠本土化、墨西哥進口徵100%關稅

▲川普再打「美國價值」。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國共和黨總統候選人川普24日在喬治亞州發表演講時承諾，將阻止美國企業將工作機會轉移至海外，並計劃依靠大規模的關稅政策，包括對墨西哥進口汽車徵收100%關稅，提升美國汽車製造業，甚至試圖奪取其他國家的工作和工廠。儘管有專家警告，這些措施實際上反而會害美國國內消費者支付更高的價格，但川普並未詳細說明具體實施方法。

美聯社報導，川普在演講中強調，「我希望德國的汽車公司變成美國的汽車公司，我希望他們在這裡建設工廠。」他還補充說，如果當選，將對從墨西哥進口的每輛汽車徵收100%的關稅，唯一避免這些關稅的方法就是讓汽車製造商在美國生產這些汽車。

川普的這些計畫如果付諸實行，可能會對美國汽車產業帶來巨大衝擊。目前，許多汽車製造商選擇在墨西哥或其他國家生產小型、價格較低的車輛，因為這些車型的利潤率較低，而墨西哥的低廉勞動成本使企業能夠保持利潤。值得一提的是，這種跨國生產模式還是川普在擔任總統期間通過貿易協議促成的。

德國和其他外國汽車製造商早已在美國設立了大規模的生產基地，許多公司在美國生產的汽車數量甚至超過出口量。例如，BMW在南卡羅來納州擁有一個800萬平方英尺的園區，僱用了1萬1000名員工，每天生產超過1500輛SUV，供應美國市場和120個出口市場。梅賽德斯和福斯汽車（Volkswagen）也在美國設有大型工廠。

根據「Guidehouse Insights」的首席研究分析師Sam Abuelsamid的說法，若德國汽車製造商要增加在美國的生產規模，將可能需要削減德國本土工廠的生產，導致這些工廠產能不足，效率下降。他進一步指出，「這種做法毫無意義。」