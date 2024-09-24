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川普當選「第一通電話」打給習近平！要求履行承諾　買美國農產品

▲▼美國總統川普與中國國家領導人習近平2019年於大阪G20高峰會見面。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普與習近平2019年在大阪G20高峰會見面。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國共和黨總統候選人川普23日表示，如果他再次當選，第一通電話就要打給中國國家主席習近平，要求對方履行貿易協議，購買美國農產品。

彭博社、福斯新聞等外媒報導，川普在賓州史密斯頓（Smithton）造勢時說，「我的第一通電話會打給習主席。我會說，『你必須遵守你達成的協議。我們說好的。你會購買價值500億美元的美國農產品。』而我向你們保證，他會買的。他百分之百會買的。」

川普執政期間，美中貿易戰持續18個月後，於2020年初期達成「第一階段」貿易協議，華府降低部分中國商品關稅，換取中國增購美國商品，包括500億美元的農產品。但智庫彼得森國際經濟研究所（PIIE）研究顯示，截至2021年12月，中國進口的美國產品與服務，還不到承諾額的60%。

▲▼川普在賓州史密斯頓（Smithton）造勢時，談及農業政策。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普23日在賓州造勢時，談及農業政策。（圖／達志影像／美聯社）

除了呼籲中國履行承諾，川普也威脅打擊美國農業機械製造商「強鹿」（ Deere & Co.），如果這間公司把生產鏈移往墨西哥，將會課徵高額關稅，「我現在就要通知強鹿，如果你這麼做，我會對你想要賣到美國的所有東西，課徵200%關稅。」

此外，川普也談到毒品問題。他表示，將要求習近平把芬太尼（Fentanyl）毒販判處死刑，「我要做的第二件事情是……你們必須對那些運送芬太尼的毒販判處死刑。你知道的，在中國，他們會判死刑。他們沒有毒品問題，因為他們會判死刑。」

此前，華府聲稱，中國生產的芬太尼化學原料大量湧入美國，進一步惡化當地毒品問題。芬太尼是一種藥效比海洛因強上數倍的合成類鴉片止痛劑，截至2023年的過去7年，在美國造成的用藥過量死亡率，已經翻漲至3倍多。

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