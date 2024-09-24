　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓出現平壤傳聲筒？文在寅幕僚髮夾彎「放棄統一」　尹錫悅怒發聲

▲▼南韓總統尹錫悅從捷克回國後，24日召開國務會議。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓總統尹錫悅從捷克回國後，24日召開國務會議。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩去年12月，將南北韓關係定調為「交戰中的兩敵對國」，今年1月更要求將統一相關字句從憲法刪去，預計10月7日將在最高人民會議討論修憲、強推兩國論。在此之際，南韓政壇卻似乎出現平壤的「協力者」，前總統文在寅的心腹大言不慚表示，南韓應拋棄「統一北韓」的想法。

根據《韓聯社》，南韓前總統文在寅的心腹、前青瓦台秘書室長任鍾晳本月19日出席〈九一九共同聲明〉6周年紀念活動時，竟在演說時拋出震撼彈，「應該兼售客觀現實、接受（南北韓）兩個國家」，此說法不僅引發執政黨人士不滿，就連在野黨人士都認為太過激進。

針對來自共同民主黨等進步派在野人士「附和平壤當局」的說法，南韓現任總統尹錫悅今（24）日上午召開國務會議時，直接點名表示，「那些一輩子為統一運動終身奉獻、把統一講得像是人生目標一樣的許多人，自從北韓拋出『兩國論』主張之後，突然一夕之間髮夾彎，讓我著實難以理解。」

▲▼金正恩主持朝鮮勞動黨中央委員會第8屆第10次全員會議。（圖／路透）

▲金正恩放棄統一思想、提出「兩國論」，必要時將以武力鎮壓南韓。（圖／路透）

尹錫悅繼續說道，「政壇部分人士，突然呼籲『不要推動統一』、『不要再將統一這個字掛在嘴邊』。他們這些人，平常若是有人不同意他們所提出的統一主張，就將對方視為反統一、反民族勢力而齊聲譴責，如今卻在一夜之間180度改變立場，這叫人如何能夠接受？」

尹錫悅譴責道，「這分明是違背憲法的想法、忽視大韓民國憲法明文規定的推動自由民主主義和平統一之義務！」

尹錫悅表示，「他們這些人表示『放棄統一、選擇和平吧』、『撤除統一部吧』，甚至還呼籲應該修改大韓民國憲法中的領土章程，將推動和平統一的條目從憲法刪除。如今北韓嗆聲，不惜以核武攻擊，甚至還提出兩國論。在這個情況下，『和平的兩國論』究竟是否能夠實現？若是拋棄統一，只會加深南北韓之間的矛盾和對立。」

尹錫悅強調，南韓政府追求真正的和平時，將會以堅強的力量和原則為基礎，而非追求空虛的話語與華麗的詞藻，「我政府始終主張和平自由統一，未來也將持續推動和平自由統一。」

ET快訊
鋒面夜襲明起雨連下7天　降溫轉涼「低溫23度」
「金龍海嘯」源頭！15家銀行不動產放款拉警報　1家快沒額度
換iPhone電池好貴！快設定iOS 18「2大新功能」　助
國道3死！男大腿變形亡　家人在日接噩耗急返台
「核武轟倫敦」炸巨大火球4分鐘模擬片曝光　估85萬人死亡
男嬰3月大就死亡！　生母：被悶死
國三畢旅5700「淋雨、吃即期麵包」　學生炸鍋！旅行社董娘親

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普當選「第一通電話」打給習近平！要求履行承諾　買美國農產品

韓國畫展男童「滑手機不看路」　撞飛千萬名畫

漁夫撈到工具箱「驚見7月大女嬰」！　20歲媽媽聯手男友棄屍湖中

老公信邪教！逼妻女和「老師」一起睡　稱消除罪孽上天堂

比腕力「喀擦一聲」完了！　他痛到傻眼：像樹枝被折斷

南韓出現平壤傳聲筒？文在寅幕僚髮夾彎「放棄統一」　尹錫悅怒發聲

傳美國司法部將起訴Visa　控壟斷簽帳金融卡市場

紐西蘭科學家發現新鬼鯊物種　潛行太平洋海底

巴西記者報導3死車禍　千萬網紅歌手「亂入跳舞」被罵爆

印度校長性侵不成「勒死小1女童」！　趁放學後棄屍校園

駕駛禮讓大車匯入車道　獲對方比讚招手感謝❤

陳喬恩哽咽告白：最好的人來得晚一點　老公Alan承諾「我會永遠做妳的太陽」

「才報平安...」東海女學霸相驗　生還女同學滿身傷抵達殯儀館

東海女大生斑馬線遭公車撞亡　司機稱天色暗：看到2個黑影

【直接變成吐司趴】揪烤肉結果3位朋友都帶吐司？

爸「推車管理師」勵志分享　原來只是去大賣場採購….

周思齊引退淚喊「兄弟齊心」　下句惹全場爆笑！釣出女神♥

【衰到極致】出國忘帶護照+掉手機+掉護照一路雷還得流感？

健身房遭撞！玻璃碎滿地　館長批包手男「拿錢辦事」

眾量級Andy獨自搬出認「一切歸零」！　再爆分手家寧：時間會給你們答案的

川普當選「第一通電話」打給習近平！要求履行承諾　買美國農產品

韓國畫展男童「滑手機不看路」　撞飛千萬名畫

漁夫撈到工具箱「驚見7月大女嬰」！　20歲媽媽聯手男友棄屍湖中

老公信邪教！逼妻女和「老師」一起睡　稱消除罪孽上天堂

比腕力「喀擦一聲」完了！　他痛到傻眼：像樹枝被折斷

南韓出現平壤傳聲筒？文在寅幕僚髮夾彎「放棄統一」　尹錫悅怒發聲

傳美國司法部將起訴Visa　控壟斷簽帳金融卡市場

紐西蘭科學家發現新鬼鯊物種　潛行太平洋海底

巴西記者報導3死車禍　千萬網紅歌手「亂入跳舞」被罵爆

印度校長性侵不成「勒死小1女童」！　趁放學後棄屍校園

主動式ETF明年上路！金管會修法　15家投信表態參與

台灣打擊三流？玉木朋：都在同個地方跌倒　投手養成是重點

福斯「下一代T-Roc」測試曝、預約2026年上市　敞篷版將走入歷史

「教育愛教澤傳」　新北市政府表揚優良教育人員

台南防災士大集結！　超過200人齊聚成功大學共推全民防災！

美國降息「是利多還是警訊？」　經濟學家分析：債券可軟硬通吃

川普當選「第一通電話」打給習近平！要求履行承諾　買美國農產品

秋冬換季氣喘好發！2成患者未定期回診　醫示警：可能肺功能衰退

「價格戰」衝擊市場！　前8個月中國新車銷售損失逾6000億

新北出現本土性登革熱群聚　屏東衛生局籲民眾提高警覺

「謎之摔角」2坨肉肉在地上滾　小浣熊環抱柯基...下秒被慘摔

國際熱門新聞

男囚「忍者式爬行」　闖女囚區洩慾

女童險遭性侵　猴子追打嚇跑噁狼

日本大奶網紅「全裸打掃」破百萬觀看　1狠招沒被下架

以色列宣布進入「緊急狀態」！

時空旅人？83年前男童「抱iPad」

日本推「週休三日」結局慘烈！每週上班60hrs

快訊／日本伊豆群島八丈島出現50cm海嘯

以色列血洗轟炸！黎巴嫩274死1024人傷

核武炸倫敦模擬片曝光　估85萬人死亡

韓新婚夫婦自然產「五胞胎」　1.7億韓元入袋

中國2高管遭綁架撕票！台籍主嫌「李娜」落網

以色列發「紅色警報」　居民在陽台看飛彈被鐵穹攔截

歐盟外交官：以黎接近爆發「全面戰爭」

以色列24小時空襲逾1300目標　黎巴嫩：356死1246傷

更多熱門

相關新聞

日網氣炸！中國地方官稱「殺日本人是紀律」

日網氣炸！中國地方官稱「殺日本人是紀律」

中國廣東省深圳市上周發生悲劇，一名年僅10歲的日籍男童（父日本籍、母中國籍）前往日僑學校上課時，慘遭44歲男性持刀襲擊砍殺身亡，引發日本與中國外交當局高度重視。然而，中國四川省一名副縣長卻在聊天群組嘲諷「殺個小孩多大事」，還直言「我們的紀律就是殺日人」，引發日本網友怒火。

日本推「週休三日」結局慘烈！每週上班60hrs

日本推「週休三日」結局慘烈！每週上班60hrs

日相岸田會晤拜登　結束訪美「畢業旅行」

日相岸田會晤拜登　結束訪美「畢業旅行」

漢江大橋「生命諮詢專線」　13年救一萬條命

漢江大橋「生命諮詢專線」　13年救一萬條命

快訊／日本伊豆群島八丈島出現50cm海嘯

快訊／日本伊豆群島八丈島出現50cm海嘯

關鍵字：

日韓要聞南韓尹錫悅北韓朝鮮金正恩和平統一兩國論任鍾晳

讀者迴響

熱門新聞

金秀賢斷開企業家「宣布結束5年婚姻」

快訊／周杰倫「12月連唱4場」　售票時間、票價公佈

韓啦啦隊女神來台「1月只上場3次」！球團傻眼了

手搖飲明天大杯珍珠鮮奶茶買1送1

沈慶京遭爆：帶應、咪及名嘴女開房

即／高雄小吃店2樓飄惡臭　驚見老闆陳屍床沿

全家都得糖尿病！　醫一看「三餐菜單」秒懂

國道追撞！女子噴飛趴地　3人無呼吸心跳

回歸大海畫面曝！活化石「龍宮貝」漁民依約放生

美男來台按摩逼技師性服務！全裸被轟出門外

即／客運司機下跪道歉！女大生母親數度落淚

「斑馬線沒行人」駕駛開過去挨罰6千

合庫銀7年來最大整頓！　今年共裁8間分行

上海迪士尼「小熊維尼」被遊客打倒在地

iPhone 4S被鎖10年！陸妹子成功解鎖了

更多

最夯影音

更多

駕駛禮讓大車匯入車道　獲對方比讚招手感謝❤

陳喬恩哽咽告白：最好的人來得晚一點　老公Alan承諾「我會永遠做妳的太陽」

「才報平安...」東海女學霸相驗　生還女同學滿身傷抵達殯儀館

東海女大生斑馬線遭公車撞亡　司機稱天色暗：看到2個黑影

【直接變成吐司趴】揪烤肉結果3位朋友都帶吐司？

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面