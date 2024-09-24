南韓出現平壤傳聲筒？文在寅幕僚髮夾彎「放棄統一」　尹錫悅怒發聲

▲南韓總統尹錫悅從捷克回國後，24日召開國務會議。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩去年12月，將南北韓關係定調為「交戰中的兩敵對國」，今年1月更要求將統一相關字句從憲法刪去，預計10月7日將在最高人民會議討論修憲、強推兩國論。在此之際，南韓政壇卻似乎出現平壤的「協力者」，前總統文在寅的心腹大言不慚表示，南韓應拋棄「統一北韓」的想法。

根據《韓聯社》，南韓前總統文在寅的心腹、前青瓦台秘書室長任鍾晳本月19日出席〈九一九共同聲明〉6周年紀念活動時，竟在演說時拋出震撼彈，「應該兼售客觀現實、接受（南北韓）兩個國家」，此說法不僅引發執政黨人士不滿，就連在野黨人士都認為太過激進。

針對來自共同民主黨等進步派在野人士「附和平壤當局」的說法，南韓現任總統尹錫悅今（24）日上午召開國務會議時，直接點名表示，「那些一輩子為統一運動終身奉獻、把統一講得像是人生目標一樣的許多人，自從北韓拋出『兩國論』主張之後，突然一夕之間髮夾彎，讓我著實難以理解。」

▲金正恩放棄統一思想、提出「兩國論」，必要時將以武力鎮壓南韓。（圖／路透）

尹錫悅繼續說道，「政壇部分人士，突然呼籲『不要推動統一』、『不要再將統一這個字掛在嘴邊』。他們這些人，平常若是有人不同意他們所提出的統一主張，就將對方視為反統一、反民族勢力而齊聲譴責，如今卻在一夜之間180度改變立場，這叫人如何能夠接受？」

尹錫悅譴責道，「這分明是違背憲法的想法、忽視大韓民國憲法明文規定的推動自由民主主義和平統一之義務！」

尹錫悅表示，「他們這些人表示『放棄統一、選擇和平吧』、『撤除統一部吧』，甚至還呼籲應該修改大韓民國憲法中的領土章程，將推動和平統一的條目從憲法刪除。如今北韓嗆聲，不惜以核武攻擊，甚至還提出兩國論。在這個情況下，『和平的兩國論』究竟是否能夠實現？若是拋棄統一，只會加深南北韓之間的矛盾和對立。」

尹錫悅強調，南韓政府追求真正的和平時，將會以堅強的力量和原則為基礎，而非追求空虛的話語與華麗的詞藻，「我政府始終主張和平自由統一，未來也將持續推動和平自由統一。」