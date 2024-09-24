　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

韓國畫展男童「滑手機不看路」　撞飛千萬名畫

帕蒂的三聯畫遭撞落地面。圖非當事畫作。（翻攝臉書Embassy of Switzerland in the Republic of Korea）

▲帕蒂的三聯畫遭撞落地面。圖非當事畫作。（翻攝臉書Embassy of Switzerland in the Republic of Korea）

圖文／鏡週刊

韓國1名兒童去美術館看展，卻因滑手機沒注意到，不小心將一幅知名畫家的三聯畫作品撞到地上，也導致一度暫停展覽。

綜合韓媒報導，18日1名孩童來到湖巖美術館參觀，當時邊滑手機邊走路，卻不慎撞到1幅名畫的底座，導致該幅畫掉在地上。而這幅畫可來頭不小，是瑞士知名畫家帕蒂（Nicolas Party）的作品。

韓國畫展屁孩「滑手機」不看路　撞飛千萬名畫

▲帕蒂擅長以軟粉彩創作作品，色彩飽和，這次於韓國美術館個展展出。 （翻攝臉書Embassy of Switzerland in the Republic of Korea）

報導指出，帕蒂的三聯畫作品9月初剛以約4億6千萬韓元（新台幣1,100萬元）高價售出；而這掉落的也是相同型式的三聯畫。

值得慶幸的，這幅畫並未毀損，不過連接的部分有2顆螺絲鬆脫，並預計於今日起繼續展示其作品。


更多鏡週刊報導
2個低壓在海上！恐影響台灣天氣　鄭明典：藤原效應正在發生
深圳日本學童上學慘死　中國副縣長喊「殺個小孩多大事兒」遭調查
鼓勵小草請親友「剪掉有線電視線」　黃國昌舉例：看我的YT不用收半毛錢

ET快訊
買440元鹽酥雞！吃完碗底驚見「五毒補物」
大女兒手拿電子煙惹議！　白家綺露面回應
快訊／國道3死車禍「重大突破」　驚傳2死者有金錢糾紛
快訊／女大生命喪公車輪下　東海9／29辦追思會
川普：若當選「第一通電話」打給習近平！
鋒面夜襲明起雨連下7天　降溫轉涼「低溫23度」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

電子作戰延伸GPS詐騙！每天數千航班遭到干擾　地圖出現錯誤引導

客機發「7700緊急代碼」急轉降！　男乘客心臟驟停機上身亡

川普當選「第一通電話」打給習近平！要求履行承諾　買美國農產品

韓國畫展男童「滑手機不看路」　撞飛千萬名畫

漁夫撈到工具箱「驚見7月大女嬰」！　20歲媽媽聯手男友棄屍湖中

老公信邪教！逼妻女和「老師」一起睡　稱消除罪孽上天堂

比腕力「喀擦一聲」完了！　他痛到傻眼：像樹枝被折斷

南韓出現平壤傳聲筒？文在寅幕僚髮夾彎「放棄統一」　尹錫悅怒發聲

傳美國司法部將起訴Visa　控壟斷簽帳金融卡市場

紐西蘭科學家發現新鬼鯊物種　潛行太平洋海底

駕駛禮讓大車匯入車道　獲對方比讚招手感謝❤

陳喬恩哽咽告白：最好的人來得晚一點　老公Alan承諾「我會永遠做妳的太陽」

「才報平安...」東海女學霸相驗　生還女同學滿身傷抵達殯儀館

東海女大生斑馬線遭公車撞亡　司機稱天色暗：看到2個黑影

【直接變成吐司趴】揪烤肉結果3位朋友都帶吐司？

爸「推車管理師」勵志分享　原來只是去大賣場採購….

周思齊引退淚喊「兄弟齊心」　下句惹全場爆笑！釣出女神♥

【衰到極致】出國忘帶護照+掉手機+掉護照一路雷還得流感？

健身房遭撞！玻璃碎滿地　館長批包手男「拿錢辦事」

眾量級Andy獨自搬出認「一切歸零」！　再爆分手家寧：時間會給你們答案的

電子作戰延伸GPS詐騙！每天數千航班遭到干擾　地圖出現錯誤引導

客機發「7700緊急代碼」急轉降！　男乘客心臟驟停機上身亡

川普當選「第一通電話」打給習近平！要求履行承諾　買美國農產品

韓國畫展男童「滑手機不看路」　撞飛千萬名畫

漁夫撈到工具箱「驚見7月大女嬰」！　20歲媽媽聯手男友棄屍湖中

老公信邪教！逼妻女和「老師」一起睡　稱消除罪孽上天堂

比腕力「喀擦一聲」完了！　他痛到傻眼：像樹枝被折斷

南韓出現平壤傳聲筒？文在寅幕僚髮夾彎「放棄統一」　尹錫悅怒發聲

傳美國司法部將起訴Visa　控壟斷簽帳金融卡市場

紐西蘭科學家發現新鬼鯊物種　潛行太平洋海底

從喇叭組到啦啦隊女孩　周思齊記憶中的新莊有香腸和臭豆腐

電子作戰延伸GPS詐騙！每天數千航班遭到干擾　地圖出現錯誤引導

蘿莉塔搬家搬到要破產「4萬飛走」！　公開背後內幕嘆：要累死

嘉義市警網站無障礙認證　聽視障使用網路更友善

周思齊引退後照樣練球　悍將送公事包祝福！丘昌榮：他會很忙

勝博殿肥美炸牡蠣再度回歸　同步推出可愛牡蠣背包、零錢包

屏東8歲童手指卡洞洞椅　潮州警消迅速破壞助脫困

伴屍5年！生父棄男嬰丟基隆山區　新北社會局：家屬曾有領育兒津貼

買440元鹽酥雞！吃完碗底驚見「五毒補物」　網笑：貴在蜈蚣

快訊／國道虎尾3死車禍「重大突破」　驚傳2死者有金錢糾紛

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

國際熱門新聞

男囚「忍者式爬行」　闖女囚區洩慾

時空旅人？83年前男童「抱iPad」

日本大奶網紅「全裸打掃」破百萬觀看　1狠招沒被下架

女童險遭性侵　猴子追打嚇跑噁狼

以色列宣布進入「緊急狀態」！

核武炸倫敦模擬片曝光　估85萬人死亡

日本推「週休三日」結局慘烈！每週上班60hrs

快訊／日本伊豆群島八丈島出現50cm海嘯

以色列血洗轟炸！黎巴嫩274死1024人傷

韓新婚夫婦自然產「五胞胎」　1.7億韓元入袋

中國2高管遭綁架撕票！台籍主嫌「李娜」落網

以色列發「紅色警報」　居民在陽台看飛彈被鐵穹攔截

歐盟外交官：以黎接近爆發「全面戰爭」

即／俄軍3度侵犯日本領空！日戰機射擊警告

更多熱門

相關新聞

TaipeiPLAS 9/24盛大開展　塑橡膠產業鏈搶攻綠商機

TaipeiPLAS 9/24盛大開展　塑橡膠產業鏈搶攻綠商機

「2024年台北國際塑橡膠工業展（TaipeiPLAS）」於今（24）日在南港展覽館1館盛大開展，與同期舉辦的「台北國際製鞋機械展（ShoeTech Taipei）」，合計近500家參展商使用超過1,800個攤位，參展家數與攤位數相較上屆雙雙成長40%，充分顯示塑橡膠業者疫後積極參與TaipeiPLAS搶單的企圖心。

傳聲筒？文在寅心腹附和金正恩「放棄統一」

傳聲筒？文在寅心腹附和金正恩「放棄統一」

日網氣炸！中國地方官稱「殺日本人是紀律」

日網氣炸！中國地方官稱「殺日本人是紀律」

九把刀收到涼感T也被網購詐騙！

九把刀收到涼感T也被網購詐騙！

日本推「週休三日」結局慘烈！每週上班60hrs

日本推「週休三日」結局慘烈！每週上班60hrs

關鍵字：

兒童美術館畫家展覽日韓要聞鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

金秀賢斷開企業家「宣布結束5年婚姻」

快訊／周杰倫「12月連唱4場」　售票時間、票價公佈

韓啦啦隊女神來台「1月只上場3次」！球團傻眼了

手搖飲明天大杯珍珠鮮奶茶買1送1

即／高雄小吃店2樓飄惡臭　驚見老闆陳屍床沿

沈慶京遭爆：帶應、咪及名嘴女開房

全家都得糖尿病！　醫一看「三餐菜單」秒懂

國道追撞！女子噴飛趴地　3人無呼吸心跳

回歸大海畫面曝！活化石「龍宮貝」漁民依約放生

「斑馬線沒行人」駕駛開過去挨罰6千

即／客運司機下跪道歉！女大生母親數度落淚

美男來台按摩逼技師性服務！全裸被轟出門外

合庫銀7年來最大整頓！　今年共裁8間分行

上海迪士尼「小熊維尼」被遊客打倒在地

快訊／宥勝遭判刑提上訴！庭後「二度鞠躬」道歉

更多

最夯影音

更多

駕駛禮讓大車匯入車道　獲對方比讚招手感謝❤

陳喬恩哽咽告白：最好的人來得晚一點　老公Alan承諾「我會永遠做妳的太陽」

「才報平安...」東海女學霸相驗　生還女同學滿身傷抵達殯儀館

東海女大生斑馬線遭公車撞亡　司機稱天色暗：看到2個黑影

【直接變成吐司趴】揪烤肉結果3位朋友都帶吐司？

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面