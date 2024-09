韓國畫展男童「滑手機不看路」　撞飛千萬名畫

▲帕蒂的三聯畫遭撞落地面。圖非當事畫作。(翻攝臉書Embassy of Switzerland in the Republic of Korea)

圖文/鏡週刊

韓國1名兒童去美術館看展,卻因滑手機沒注意到,不小心將一幅知名畫家的三聯畫作品撞到地上,也導致一度暫停展覽。

綜合韓媒報導,18日1名孩童來到湖巖美術館參觀,當時邊滑手機邊走路,卻不慎撞到1幅名畫的底座,導致該幅畫掉在地上。而這幅畫可來頭不小,是瑞士知名畫家帕蒂(Nicolas Party)的作品。

▲帕蒂擅長以軟粉彩創作作品,色彩飽和,這次於韓國美術館個展展出。 (翻攝臉書Embassy of Switzerland in the Republic of Korea)

報導指出,帕蒂的三聯畫作品9月初剛以約4億6千萬韓元(新台幣1,100萬元)高價售出;而這掉落的也是相同型式的三聯畫。

值得慶幸的,這幅畫並未毀損,不過連接的部分有2顆螺絲鬆脫,並預計於今日起繼續展示其作品。



