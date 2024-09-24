韓國畫展男童「滑手機不看路」　撞飛千萬名畫

▲帕蒂的三聯畫遭撞落地面。圖非當事畫作。（翻攝臉書Embassy of Switzerland in the Republic of Korea）

圖文／鏡週刊

韓國1名兒童去美術館看展，卻因滑手機沒注意到，不小心將一幅知名畫家的三聯畫作品撞到地上，也導致一度暫停展覽。

綜合韓媒報導，18日1名孩童來到湖巖美術館參觀，當時邊滑手機邊走路，卻不慎撞到1幅名畫的底座，導致該幅畫掉在地上。而這幅畫可來頭不小，是瑞士知名畫家帕蒂（Nicolas Party）的作品。

▲帕蒂擅長以軟粉彩創作作品，色彩飽和，這次於韓國美術館個展展出。 （翻攝臉書Embassy of Switzerland in the Republic of Korea）

報導指出，帕蒂的三聯畫作品9月初剛以約4億6千萬韓元（新台幣1,100萬元）高價售出；而這掉落的也是相同型式的三聯畫。

值得慶幸的，這幅畫並未毀損，不過連接的部分有2顆螺絲鬆脫，並預計於今日起繼續展示其作品。



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