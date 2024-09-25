　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄變態校長偷拍11次被起訴　繼任者驚見「插座還藏隨身碟」

▲桃園市桃園區經國路上一棟高級住宅，今年3月間陳姓保全三度以手機偷拍穿著短裙女子裙底風光，後遭保全公司女經理發現，調閱監視器畫面後確認，受害者提告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲偷拍示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市某國小張姓校長今年4月被檢舉涉嫌偷拍，高雄地檢署搜索張姓校長的親友住處、學校辦公室等處，查扣明確偷拍畫面等事證，發現他涉嫌在朋友家的浴廁、客廳、房間等處偷裝針孔攝影機，偷拍朋友的未成年女兒及胞妹的私密影像高達11次，檢察官偵結依違反兒童及少年性剝削條例、妨害秘密罪將他起訴。現在又傳出，接任的校長在辦公室內，發現插座內竟還藏有隨身碟，法官認為他隱匿相關證據，裁定續押2個月。

據了解，張姓校長被檢舉涉嫌偷拍，學校與住家都被搜索，查扣到他涉嫌偷拍未成年的私密影像等事證，檢察官也向法院聲請羈押獲准，教育局在案發後也立即將張姓校長停職，市長陳其邁獲悉後，震怒將張姓校長免職，永不錄用。

檢方調查，張姓男子是的犯案期間從2022年7月間到去年10月間，他在親友住處浴室、廁所、房間及客廳等處，偷偷安裝針孔攝影機，竊錄朋友未成年女兒的淋浴、更衣的性影像，今年3月間，朋友的妹妹也搬來同住，結果也同樣遭到偷拍到淋浴、如廁等性影像。

檢方偵辦後，張姓校長坦承犯行，檢察官認為他涉犯兒童及少年性剝削防制條例第36條第3項之以違反本人意願之方法使少年被拍攝性影像、刑法第319條之1第1項之無故攝錄性影像等罪事證明確，在6月偵結將他提起公訴。

張姓校長起訴後仍遭續押，離譜的是，繼任張姓校長的新任校長在整理辦公室時，竟然在插座內發現隨身碟，經報警查扣鑑定後，發現隨身碟內都是張姓校長偷拍的畫面，警方也將相關物證交給檢方。

最近，因張男羈押期滿，他自稱罹病需要就醫，聲請具保停押，但法官認為，張男偷拍檔案還藏在校長室，顯然有隱瞞、掩飾嫌疑，難認他有甘願接受法律制裁意願，因此裁定續押2個月，可抗告。

ET快訊
首檔航運ETF瘋買鎮不住！　00960爆「溢價近20%」警訊
快訊／萊爾富開出200萬特獎！門市曝光
台中轎車違停　驚見屍體已長蛆
短今發誓今年結婚！周思齊要大家照顧她：我相當錯愕
獨／直升機加油ing！員工一旁抽菸...恐怖畫面曝
大咖男演員爆「肉償約砲女粉絲」！　4線索揭密身份
「死刑　刑？不行？」　ETtoday入圍曾虛白新聞獎
女拿假護照！　竟成功出國39次
快訊／女騎腳踏車闖平交道　遭新自強號撞死
統一發票開獎！　完整獎號出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

2、30人排隊旁聽剴剴案！王薇君現身怒轟大法官：要看心理醫生

嘉義台3線轎車未掛車牌...駕駛還對空鳴槍！警調監視器逮人

台中轎車違停槽化線「飄出惡臭」　驚見45歲男子陳屍已長蛆

「草蜢」蔡一傑拉投資群組　女險匯4萬！嘆：這麼老實也被騙

獨／直升機加油ing！員工一旁抽菸...恐怖畫面曝　勁捷航空認錯

養狗沒綁好「咬人還被空氣槍打傷」　嘉義4民眾挨罰27.9萬

女版神鬼交鋒！她被通緝18年出境39次　父聯手看護騙過外交部

快訊／騎腳踏車闖平交道！雲林女遭火車撞倒地　送醫不治

高雄變態校長偷拍11次被起訴　繼任者驚見「插座還藏隨身碟」

騎車趕國考途中追撞！警神救援　他金榜題名赴警局致謝

安心亞直球問張再興：你喜歡我喔　他為她花2萬...湊CP結局卻反轉XD

高雄計程車網狀線違規迴轉　65歲婦騎車煞不住猛撞慘摔

陳庭妮飛日本突襲胡宇威！ 一見面甜喊：寶貝～#星光雲REELS

明道抱女兒　為陳喬恩婚禮獻唱♥

國道1號恐怖連環撞！　女噴飛趴地...3人無呼吸心跳

國1雲林段2車追撞3死1傷　用路人：從西螺就在追逐

Google地圖帶走神祕道路　騎士見草叢吶喊：路呢！？

活化石「龍宮貝」放生畫面曝　漁民12萬賣出依約放回大海

見牛側躺「叫名字沒反應」嚇壞　媽猛喊2次才醒：以為你死掉了

男示範髒辮洗髮技巧　沐浴球起泡、吹乾最累

2、30人排隊旁聽剴剴案！王薇君現身怒轟大法官：要看心理醫生

嘉義台3線轎車未掛車牌...駕駛還對空鳴槍！警調監視器逮人

台中轎車違停槽化線「飄出惡臭」　驚見45歲男子陳屍已長蛆

「草蜢」蔡一傑拉投資群組　女險匯4萬！嘆：這麼老實也被騙

獨／直升機加油ing！員工一旁抽菸...恐怖畫面曝　勁捷航空認錯

養狗沒綁好「咬人還被空氣槍打傷」　嘉義4民眾挨罰27.9萬

女版神鬼交鋒！她被通緝18年出境39次　父聯手看護騙過外交部

快訊／騎腳踏車闖平交道！雲林女遭火車撞倒地　送醫不治

高雄變態校長偷拍11次被起訴　繼任者驚見「插座還藏隨身碟」

騎車趕國考途中追撞！警神救援　他金榜題名赴警局致謝

2018年亞運後屢遭重挫　林穎欣化不甘心為力量台北大獎賽摘金

Leo王遭爆外遇又賣車　今夜市叫賣令人驚訝

罕見！以色列中部空襲警報　黎巴嫩真主黨射彈「報復BB Call爆炸」

大咖主持人「偷買威而鋼」取悅嫩妻！還求代購整罐　6線索曝身分

數位+永續讓台中好宜居　中市府辦理智慧城市與淨零論壇

2、30人排隊旁聽剴剴案！王薇君現身怒轟大法官：要看心理醫生

嘉義台3線轎車未掛車牌...駕駛還對空鳴槍！警調監視器逮人

國台辦：兩岸民眾「坐高鐵過海峽」夢想將會實現

景美女中排名降！許藍方PO「高中舊照」挺母校　仙氣臉蛋曝光

陽明看Q3獲利值得期待　農曆年前貨量小高峰提早到Q4

「海底哥吉拉」大口嗑海藻！　兇猛外表卻不吃肉成反差萌

社會熱門新聞

獨／苗栗男借錢被弟勒死　姪女全程錄下

新竹大貨車車頭突起火狂燒　駕駛急跳車逃生

雲林3死車禍　女死者有3車卻開別人車

3年前愛女也撞死　心碎母4頁親筆信曝

屏東18歲高職生失聯！手機最後定位「在緬甸」

即／高雄4月大女嬰遭活活餓死！單親媽收押

女大生深夜洗澡　室友突闖入伸狼爪

活活把4月大女兒餓死　狠母8天不在家

桃園人妻竟是「屠夫」　夫大義滅親舉報

高雄國3南下深夜3車追撞　大車翻覆路中央全線封閉

超思蛋「一條龍進口」　8官商遭約談

最後對話曝！屏東18歲高職生失聯　連撥3電話沒人接

即／國3貨車追撞槽車　駕駛方向盤卡脖

男大生赴陸失聯　母：台灣人賣台灣人

更多熱門

相關新聞

主管偷拍「短裙黑絲妹」　她申訴竟遭調職

主管偷拍「短裙黑絲妹」　她申訴竟遭調職

某通信類股上市公司的高階主管被妻子發現，手機內有10多張穿著短裙黑絲襪的女子辦公照片，女子裙內風光若隱若現，主管妻懷疑丈夫外遇，請丈夫同事幫忙確認短裙黑絲妹身分，短裙妹當事人向公司申訴性騷擾，卻遭調職，憤而提起刑事告訴，台北地檢署檢察官考量主管認罪賠償，25日被依妨害性隱私等罪處分緩起訴。

比熊放風竟咬傷鄰居！女飼主被起訴

比熊放風竟咬傷鄰居！女飼主被起訴

19歲車手被逮　問警「會不會被收押」

19歲車手被逮　問警「會不會被收押」

全台暴雨用電要小心！台電曝「2不2要」

全台暴雨用電要小心！台電曝「2不2要」

裸體全看光！女被雇主偷拍獲賠近9千萬

裸體全看光！女被雇主偷拍獲賠近9千萬

關鍵字：

變態校長偷拍私密影像起訴收押插座隨身碟

讀者迴響

熱門新聞

被陶晶瑩轟無禮「王陽明怒打電話開罵」！雙方撕破臉　

瑞士「安樂死膠囊艙」首度啟用　多人遭逮捕

小一生健檢「幾乎全班淪陷」　家長驚：台灣孩子怎麼了

LINE宣佈「未滿12.18版本」停止服務

獨／苗栗男借錢被弟勒死　姪女全程錄下

陳致遠突緬懷兄弟象傳統！遭球迷洗版狂罵

新竹大貨車車頭突起火狂燒　駕駛急跳車逃生

富豪正妹妻開價700萬「做愛到我懷孕」　他報名慘了

南部開5萬徵不到人　工作內容扯翻

5款LINE免費貼圖來了！1組永久使用快下載

國三畢旅5700「淋雨、吃即期麵包」　旅行社董娘親回應

統一發票7、8月中獎號碼出爐

吃完統一布丁先別丟！「封膜隱藏用途」超划算

雲林3死車禍　女死者有3車卻開別人車

恐有秋颱！　下周可能「非常接近台灣」

更多

最夯影音

更多

安心亞直球問張再興：你喜歡我喔　他為她花2萬...湊CP結局卻反轉XD

高雄計程車網狀線違規迴轉　65歲婦騎車煞不住猛撞慘摔

陳庭妮飛日本突襲胡宇威！ 一見面甜喊：寶貝～#星光雲REELS

明道抱女兒　為陳喬恩婚禮獻唱♥

國道1號恐怖連環撞！　女噴飛趴地...3人無呼吸心跳

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面