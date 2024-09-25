高雄變態校長偷拍11次被起訴　繼任者驚見「插座還藏隨身碟」

▲偷拍示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市某國小張姓校長今年4月被檢舉涉嫌偷拍，高雄地檢署搜索張姓校長的親友住處、學校辦公室等處，查扣明確偷拍畫面等事證，發現他涉嫌在朋友家的浴廁、客廳、房間等處偷裝針孔攝影機，偷拍朋友的未成年女兒及胞妹的私密影像高達11次，檢察官偵結依違反兒童及少年性剝削條例、妨害秘密罪將他起訴。現在又傳出，接任的校長在辦公室內，發現插座內竟還藏有隨身碟，法官認為他隱匿相關證據，裁定續押2個月。

據了解，張姓校長被檢舉涉嫌偷拍，學校與住家都被搜索，查扣到他涉嫌偷拍未成年的私密影像等事證，檢察官也向法院聲請羈押獲准，教育局在案發後也立即將張姓校長停職，市長陳其邁獲悉後，震怒將張姓校長免職，永不錄用。

檢方調查，張姓男子是的犯案期間從2022年7月間到去年10月間，他在親友住處浴室、廁所、房間及客廳等處，偷偷安裝針孔攝影機，竊錄朋友未成年女兒的淋浴、更衣的性影像，今年3月間，朋友的妹妹也搬來同住，結果也同樣遭到偷拍到淋浴、如廁等性影像。

檢方偵辦後，張姓校長坦承犯行，檢察官認為他涉犯兒童及少年性剝削防制條例第36條第3項之以違反本人意願之方法使少年被拍攝性影像、刑法第319條之1第1項之無故攝錄性影像等罪事證明確，在6月偵結將他提起公訴。

張姓校長起訴後仍遭續押，離譜的是，繼任張姓校長的新任校長在整理辦公室時，竟然在插座內發現隨身碟，經報警查扣鑑定後，發現隨身碟內都是張姓校長偷拍的畫面，警方也將相關物證交給檢方。

最近，因張男羈押期滿，他自稱罹病需要就醫，聲請具保停押，但法官認為，張男偷拍檔案還藏在校長室，顯然有隱瞞、掩飾嫌疑，難認他有甘願接受法律制裁意願，因此裁定續押2個月，可抗告。