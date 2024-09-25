上市公司主管妻協尋「短裙黑絲妹」　女部屬申訴遭偷拍竟被調職

▲已婚上市公司主管涉嫌偷拍女部屬短裙內私密處，遭檢警搜索後認罪，獲得緩起訴。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

某通信類股上市公司的高階主管被妻子發現，手機內有10多張穿著短裙黑絲襪的女子辦公照片，女子裙內風光若隱若現，主管妻懷疑丈夫外遇，請丈夫同事幫忙確認短裙黑絲妹身分，短裙妹當事人向公司申訴性騷擾，卻遭調職，憤而提起刑事告訴，台北地檢署為此搜索公司，主管最終認罪賠償，25日被依妨害性隱私等罪處分緩起訴。

檢警調查，這名上市公司高階主管負責的部門，聚集公司內眾多行銷高手，主要業務是幫企業客戶整合數位辦公商品，不過主管的妻子之前就懷疑，丈夫與特定女同事有曖昧，因此偶而會觀察丈夫的異常言行，並與丈夫的同事們交換訊息。

2024年2月間，主管的妻子偶然在丈夫手機裡看到10多張照片，內容都是短裙女子背對鏡頭，彎身趴在辦公桌上忙碌的樣子，拍攝角度讓穿著黑絲襪的女子長腿優點盡顯，還隱約能看到女子裙底風光，主管妻子立即翻拍丈夫手機，並傳給丈夫的同事。

▲女部屬不滿向公司申訴遭主管性騷擾卻被調職，決定提起刑事告訴。（示意圖／pakutaso）

收到照片的同事一眼認出女部屬身分，把照片轉傳給當事人確認「這是妳嗎？」女部屬驚覺自己遭偷拍後，向公司申訴主管性騷擾，沒想到公司調查還沒個結果，女部屬就被調離自己擅長部門，女部屬憤而到北檢提告，並聲請保全證據，檢察官指揮警察低調搜索主管住處以及辦公區域，沒想到仍驚動公司特地發布重大訊息，表示將全力配合調查。

雖然主管疑似在遭公司內部調查時，就刪除女部屬的短裙照，但檢警對手機進行數位還原，比對拍攝時間，仍然找到涉案證據，雖然照片顯然是從遠距離拍攝，與一般刻意把手機伸進裙底偷拍的角度不同，但主管最後選擇認罪，並承諾賠償女部屬36萬元換取原諒，檢察官依妨害秘密、妨害性隱私等罪，給予主管緩起訴處分2年，緩刑期間要服義務勞務40小時。