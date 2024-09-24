國三畢旅5700「淋雨、吃即期麵包」　學生炸鍋！旅行社董娘親回

▲屏東某國中日前舉辦畢業旅行，不過國三生在3天2夜的行程結束後卻是抱怨連連，直呼「5700多元費用丟水溝」。（圖／翻攝pixabay）

文／CTWANT

屏東某國中日前舉辦畢業旅行，不過國三生在3天2夜的行程結束後卻是抱怨連連，直呼「5700多元費用丟水溝」。根據學生的控訴，3天畢旅中，一餐是在戶外吃便當，還有一餐的西點餐盒裡面裝著3顆「剩幾天要到期」的即期麵包。而且連著2天下雨，旅行社都沒有提供雨衣、也沒有雨備行程。承辦該校畢旅的旅行社董事長則解釋：台中科博館唯一能夠吃飯的地點只有2樓戶外；廠商送來的西點麵包，期限本來就只有4天，並非故意給學生吃即期品；另外行程碰上下雨也有做緊急應變措施，但對於學生的批評會虛心接受並改進。

一名國三學生在IG和Threads貼出畢旅行程，抱怨：「這次的畢業旅行，只能說5700多元丟水溝。」

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根據這份行程表，學生們第一天會從屏東學校出發前往台中科博館，晚上到新北淡水老街，當晚入住淡水福容大飯店；第2天參觀科教館和故宮，下午逛木柵動物園，晚上入住深坑福容大飯店；最後一天上午在新竹六福村玩，下午1點半集合出發南下回學校。

然而根據學生的說法，本以為第一天在科博館吃便當，是指在室內的餐廳吃便當，沒想到卻是所有學生坐在夏末秋初的艷陽下，頂著烈日吃便當。同一天晚上抵達淡水老街，行程說「晚餐自理」，但是因為天氣下大雨，導致街上餐廳都沒開，旅行社又沒提供雨衣，學生只能濕身逛街覓食，吃完飯回飯店時，還因為雨天塞車，學生們站在雨中等了50分鐘。

這名學生還表示，第2天在木柵動物園也同樣碰上下雨，同樣沒有雨衣可以穿、旅行社也沒有雨天備案行程，「據說有學生受不了，打電話給旅行社負責人，才提前結束動物園的行程」。這名學生還抱怨，最後一天去六福村，午餐發麵包餐盒，結果拿到的是3顆超商即期麵包。

據《三立新聞網》報導，承辦該校畢旅的旅行社董事長許月桂表示，一人5700元的價格，除了住2晚五星級飯店外，還包括「一班一車」，在沒有「拆班搭車」的情況下，學生們需要平均分攤費用。至於學生指控「吃超商即期麵包」，是因爲跟統一集團總公司訂，19日送去新鮮期4天，「學生以為快過期，其實沒有」。

另外，台中科博館唯一能夠吃飯的地點只有2樓戶外，「不論哪家旅行社來安排都一樣」。至於行程前2天碰上下雨，已經有做緊急應變措施，第3天見氣候不佳也有安排送雨衣到現場，但對於學生的批評指教，會虛心接受並改進。

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