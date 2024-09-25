周五熱帶低壓恐成颱「離東北角近」　專家揭2關鍵影響台灣

▲歐洲模式預測周五在琉球群島東南方有熱帶性低氣壓發展，成颱機率高。（圖／翻攝YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」）

記者蔡亞樺／台北報導

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今日指出，歐洲模式預測周五晚間8時起琉球群島東南方有熱帶性低氣壓發展，下周一往琉球南邊方向跑，但離台灣東北角比較近，目前看來成颱機率高，要看暴風圈大小及路徑才能研判對台灣影響，需再觀察。

分析近期台灣天氣趨勢，賈新興表示，明日至10月初受低壓帶偏東北風影響，北部及東北部早晚略涼。明日苗栗以北及宜花東有局部短暫陣雨，午後南投以南、苗栗以北及宜花東有局部短暫陣雨。

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他說，周五午後苗栗以北、宜花東、南投以南山區及高屏有局部短暫陣雨。周六日至周日桃園以北及宜蘭有局部雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。下周一苗栗以北及宜蘭有局部雨，午後南投以南及宜花有局部陣雨。

賈新興表示，10月1日至2日有受低壓或颱風外圍環流影響的機率，全台各地有雨， 其中苗栗以北山區及宜蘭山區有局部較大雨勢發生的機率。10月3日嘉義以北及宜花東有局部短暫雨，4日午後花東有局部短暫陣雨。

此外，賈新興提到，10月1日至2日大陸冷高壓建立，在長江流域附近，比較靠北邊，需觀察後續相關狀況及趨勢。但超過5天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。