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一票人嫌無聊！這國家「旅遊人次」卻海放台灣　PTT激讚：CP值超高

▲▼桃園機場農曆新年出國人潮。（圖／記者謝盛帆攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者謝盛帆攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友之前聽聞，不少朋友都說去吉隆坡旅遊很無聊，怎料他昨日一查，發現去年（2023）的入境旅遊人次，馬來西亞竟是台灣的4倍之多，忍不住驚呼「連人家車尾燈都看不到！」而話題也掀起熱議，許多去過的鄉民都盛讚，好玩、便宜，CP值破表。

網友昨在PTT發文提到，「很多人都說吉隆坡超無聊，混亂的交通、擁擠的市區、超醜的建築，就是第二個台北市，去吉隆坡不如去台北市；結果不查不知道，一查不得了，2023年入境旅遊人次：吉隆坡（馬來西亞）2600萬、台北（台灣）600萬，這差距直接被海放。」

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看完這數據，他不禁疑惑道，「吉隆坡機場也不是轉機樞紐，新加坡的樟宜機場才是，所以台北為啥觀光旅遊會慘輸吉隆坡？」

▲▼馬來西亞吉隆坡。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲馬來西亞吉隆坡。（圖／取自免費圖庫Pexels）

對此，大票鄉民留言大讚，「吉隆坡入境，各大島玩透」、「麻六甲不錯玩」、「好吃吧，還有你吃印度菜一定要去馬來西亞，去印度吃印度菜太可怕了」、「便宜好玩啊！6月底才去過」、「吉隆坡旅遊資源比台北好太多了，隨便幾個大樓就屌打台北，更別說清真寺、印度教的建築，狠甩台北幾條街」、「馬來西亞、泰國、越南的觀光旅遊都屌打台灣」、「吉隆坡10幾年前去就已經很進步了好嗎」、「馬來西亞便宜又讚」、「吉隆坡比鬼島美多了」。

另外，也有不少人點出關鍵，就是花費便宜、CP值高，「比一下住宿價格你就知道了」、「比一下飯店物價就知道，我們1人抵4人」、「消費便宜沒辦法，還有轉機」、「吉隆坡一堆好吃的，離馬六甲也沒有很遠，而且吉隆坡也是重要轉機點，在吉隆坡轉大多比在新加坡便宜」、「比台北好玩多了，飯店便宜、東西好吃、治安好、服務好，低配版新加坡」、「一晚兩千多就有市區兩房小公寓，還有超大游泳池、健身房，住的方面的確遠勝台灣」。

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