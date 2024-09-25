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聯大2758號決議文與台灣無關嗎？　國台辦三角度論述

▲1971年聯合國大會通過2758號決議文，中華人民共和國取代中華民國的中國合法席位。（圖／翻攝百度百科）

▲1971年聯合國大會通過2758號決議文。（圖／翻攝百度百科）

記者魏有德／綜合報導

第79屆聯合國大會10日舉行，對於兩岸關係有著千絲萬縷關係的聯大2758號決議文再次成為近期國際上熱議的焦點，包括美國、荷蘭及澳大利亞等國都發聲挺台，認為該決議文並未限制台灣參與聯合國下轄的國際組織。大陸國台辦發言人陳斌華以「歷史事實、2758號決議磋商過程及國際實踐」三方面提出論述，反駁該決議文只解決中華人民共和國入聯的問題。

▲▼ 陳斌華、大陸國台辦發言人 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者任以芳攝）

陳斌華表示，從歷史事實看，台灣自古屬於中國，三國時期《臨海水土志》留下記載，隋朝三次派兵到台灣。宋元以後開始在澎湖、台灣設治，實施行政管轄，「1885年（清朝）改設台灣為行省，是當時中國的第20個行省。」

陳斌華認為，甲午戰爭後清朝割讓台灣及澎湖列島，直至1943年《開羅宣言》、1945年《波茨坦公告》及《日本投降條款》都表明中國從法律和事實上收復了台灣。時任台灣省行至長官陳儀在1945年10月25日於台北宣告台灣光復，「自即日起，台灣及澎湖列島已正式重入中國版圖。所有一切土地、人民、政事皆已置於中國主權之下。」

在陳斌華的論述中，1949年中華人民共和國成立後，取代中華民國成為代表中國的唯一合法政府，這是中國這一國際法主體沒有發生變化的情況下進行的政權更替，中國的主權和固有領土疆域沒有改變，「中華人民共和國政府理所當然地完全享有和行使中國的主權，包括對台灣的主權。」

至於「蔣介石集團」退踞台灣後，以「中華民國」的名義與中央政府對峙，海峽兩岸陷入長期政治對立的特殊狀態，陳斌華強調，「台灣問題只是中國內戰的遺留問題，中國擁有對台灣的主權從未改變。」

▲▼ 聯合國2758號決議案中、英文全文。（圖／擷取自聯合國網站）

▲聯合國2758號決議案中、英文全文。（圖／擷取自聯合國網站）

至於從聯大第2758號決議磋商全過程來看，陳斌華指出，1971年舉行的聯合國第26屆大會在表決通過第2758號決議前，先行否決兩個涉及台灣的提案，即「兩個中國代表權提案」和「一中一台及台灣自決提案」。

陳斌華提到，「這意味著，聯合國是在承認台灣屬於中國一部分的前提下，把包括台灣在內的全中國的代表權和席位歸還給中華人民共和國政府，而中國這一國際法主體的領土範圍並未受到任何影響，台灣屬於中國一部分的地位從未改變。」

陳斌華強調，「聯大第2758號決議體現了聯合國憲章和宗旨，從政治、法律和程序上明確、公正、徹底地解決中國在聯合國的代表權問題，同時也明確了中國在聯合國的席位只有一個，不存在兩個中國、一中一台問題。中國在聯合國的代表權，當然是包括台灣在內的全中國的代表權。」

從國際實踐層面分析，陳斌華表示，「聯合國官方文件對台灣稱謂為台灣，中國的省（Taiwan，Province of China）。聯合國秘書處法律事務辦公室出具的法律意見強調，聯合國認為，台灣作為中國的一個省沒有獨立地位。」

陳斌華指出，聯合國及其專門機構多年來在涉及台灣問題的處理上均遵循「一個中國原則」，「在一個中國原則前提下，中國和183個國家建立外交關係。中美建交的基礎同樣是一個中國原則。美方在中美三個聯合公報中也明確承認，中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府，承認只有一個中國、台灣是中國的一部分。這充分表明，一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則，也是國際大義和人心所向。」

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