蔣萬安要找「財經專業」卻升他當副市長　林延鳳：跟李四川高度重疊

▲台北市議員林延鳳。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

台北市政府25日宣布，由副秘書長張溫德升任副市長、研考會主委余振華擔任副秘書長。但民進黨台北市議員林延鳳質疑，台北市長蔣萬安用人與決策小圈圈，毫無邏輯可言，眼見250萬人口隨時不保，匆匆宣布讓張溫德出任，且張的都計專業不僅打臉蔣萬安宣稱「財經人選」，也跟副市長李四川業務高度重疊，張擔任副秘督導的11局處，有8個就是李四川負責，難道是因李四川可能選新北市長才出此下策？

林延鳳25日表示，蔣萬安面對議會與媒體針對相關事宜監督，從未具體回應「第三副市長」徵詢進度事宜，放任報派消息滿天飛也不積極處理，至今仍無法得知究竟徵詢了哪些人選，以及選拔標準何在？

林延鳳提及，過去質詢此事，蔣萬安還反譏「高雄也是」並稱「雙標」，寧可對民代噴政治口水、見笑轉生氣，也不願意面對自己無人可找的窘境；但事實上，當高雄第3副市長李懷仁走馬上任到現在逾4個月，蔣萬安才提出人選且繞了一大圈，還是只能在舊籃子裡找菜，玩不出新把戲，「決策就是比高雄慢又差，還敢狡辯！」如今事已至此，蔣萬安應該就過去面對外界監督「第三副市長人選」的各種裝傻、失格回應，正式向全體市民道歉。

▲台北市新任副市長張溫德。（圖／台北市府提供）

林延鳳指出，在250萬人口行情隨時不保之際，才匆匆宣布讓張溫德出任第三副市長，根本就是「人口政策」和「用人決策」雙重失敗，不僅證明蔣市府推動一年多的生育獎勵加碼無助於人口增長，「大家可能領完錢就跑了！」而台北市在蔣萬安的失敗治理下，居住、就業環境留不住人，遷出人口過多，最後導致隨時喪失第三副市長職位的危機，而這危機的始作俑者，就是蔣萬安自己。

林延鳳說，張溫德的都計專業，不僅狠狠打臉蔣萬安自己過去宣稱的「財經人選」，也和李四川督導業務高度重疊，事實上張擔任副秘書長期間，其負責督導11個局處（含捷運公司）有8個就是李四川管的，難道是因應李四川無法解決「京華城停工」，或李四川隨時可能到隔壁新北市去選市長，所以只好出此下策？

對於蔣萬安的用人邏輯，林延鳳批評，蔣萬安不急著先處理「第三副市長」事宜，竟先任命朱立倫人馬宋自強擔任市府有給職顧問，全無輕重緩急概念，且跳級進用「副秘」張溫德，而非循序將「秘書長」李泰興升職，立刻「下屬變上司」，被略過者情何以堪？難道也是曲線表達對李泰興襄助市政表現的不滿，變相要李泰興走人？

林延鳳強調，張溫德上任後，由研考會主委俞振華接任副秘書長，列管全府重大計畫進度的研考會主委，在議會開議一週前旋即僅能由副主委暫代，讓市府瞬間少了一個能為市民服務的重要主管，對於未來市政推動，以及面對議員的監督等，影響所在多有，「光一個第三副市長任命，蔣萬安就證明自己執政一年多，仍無治理城市、領導團隊的能力！」