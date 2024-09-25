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怕「人口不足250萬」急補第3副市長？　北市：結束重大行程後才宣布

▲▼台北市新任副市長張溫德、發言人殷瑋。（圖／台北市府提供）

▲台北市新任副市長張溫德（右）、發言人殷瑋（左）。（圖／台北市府提供，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安上任後人口數一度回到逾251萬，可補足第三副市長職缺，但今年1月陸續下降，最快9月底、10月底跌破250萬人；北市府25日突然宣布由副秘書長張溫德升任副市長，但都發背景與台北市副市長李四川工務背景雷同，引發外界質疑是否與人口下降有關，或因李四川將離職挑戰2026新北市長等，對此，台北市政府發言人殷瑋表示，市政考量才是最後依歸，北市府在重大行程告一段落後，就會做人事宣布。

台北市政府25日上午宣布重大人事案，張溫德升任副市長，副秘書長一職則由研考會主委俞振華出任。張溫德在擔任台北市副秘書長前，歷任內政部參事、國家住宅及都市更新中心執行長、新北市都更處長、新北市城鄉發展局副局長、台北市都更處總工程司，深具都市計畫專業、公務經歷完整，並兼備中央與地方、台北與新北的治理經驗。

而張溫德與殷瑋也於25日上午在台北市政府受訪，張溫德表示，「謝謝大家，也感謝市長的支持跟提攜，這次任命對我來說是很重要的里程碑，也是莫大責任跟挑戰，我深知在市府團隊的各項努力成果，都有賴於市府團隊分工合作，在每天例行工作裡逐步扎實為市政奉獻」。

▲▼台北市新任副市長張溫德、發言人殷瑋。（圖／台北市府提供）

張溫德提及，自己可以在此職位上面協助蔣萬安穩健、踏實的推動各項市政推動，同時帶領市府團隊在各項領域的推動上有更多成果，可以讓市民感受到蔣市府改變跟努力。

張溫德說明，從過往經驗可知，市政推動絕對不是一個局處、一個人可完成的使命，而是整個市府團隊共同胼手胝足、共同努力成果，自己未來將跟另2名副市長緊密分工合作，在蔣萬安安全之都、運動之都、未來之都願景下，協助市府團隊達到各項里程碑，並努力展現在市民面前。

由於宣布人事案時機點，剛好在人口數可能低於250萬時刻，是否為擔心補不了第三副市長才緊急任命，以及張溫德與李四川專業重疊，是否擔心李可能挑戰新北市長要離職，所以找工程專業強項的人督導？殷瑋回應，市政整體考量才是最後的依歸。

殷瑋提及，蔣萬安先前多次出訪國外，對於人才一定是「打開來進行思考」，廣納人才、適才適所為唯一考量，至於時間點問題，北市府在重大市政活動與行程告一段落後，就會做人事宣布，例如先前結束訪美的重大行程，接下來也要到議會面對新會期監督，此時間點上做人事安排是合適的時機。

▲▼台北市新任副市長張溫德、發言人殷瑋。（圖／台北市府提供）

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