跪柯P採訪成名！前美女主播「宣布轉行」　踏遍近40國有感悟

▲前美女主播何庭歡。（圖／翻攝自何庭歡臉書）

記者鄺郁庭／綜合報導

曾下跪採訪時任台北市長柯文哲的前美女主播何庭歡，後來又暫別政治和媒體圈出國留學，24日晚間久違地在粉專發文，分享自己的近況。她透露，自己造訪過近40個國家，想讓更多人看見世界的美好，宣布決定轉行並取得相關證照，「希望不僅能 #走出台灣看見世界 更要 #引領世界看見台灣。」

何庭歡在粉專報告近況「我回台灣了！」透露自己去年其實就已學成畢業，當時就曾想過未來如何規劃，然而目前的政治與媒體環境，讓她暫時不考慮重操舊業，而是尋找自己真正有興趣，且心之所向的領域。

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她表示，自己是個愛說故事的人，所以成為記者，可以報導各地發生的故事；當主播，傳播更多傳不同角落的真善美；當發言人，表達心中正確價值與真理；當主持人，廣傳其他人的故事。

她自認一直保持著旺盛的求知慾，因為要成為一個「Story Teller」，必須不斷學習，以擴充自己的「資料庫」、把故事說好。而「旅遊」就是最佳的學習方式，親眼看到、親自經歷、親身感受的經驗，都能深深烙印在身體的記憶中。

何庭歡透露，過去35年的人生中，她已經造訪了近40個國家，超過200個城市。這些經驗讓她深刻體會到，她想要讓更多人看到、聽到、感受到這個世界的美好。「所以我決定投入從事 #客製旅遊，並在今年同時考取「 #外語領隊」與「 #外語導遊」雙證照，以及跟旅遊保險相關的「產險保經」證照。」最後期許，「我希望不僅能 #走出台灣看見世界 更要 #引領世界看見台灣。」