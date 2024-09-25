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快訊／避免人口低於250萬補不了？　台北市第三副市長人選出爐

▲▼新北市都市更新處處長張溫德。（圖／記者陳韋帆攝）

▲張溫德。（圖／ETtoday資料照）

記者袁茵／台北報導

台北市人口數在前台北市長柯文哲任內跌破250萬人，台北市長蔣萬安上任後，因疫情除籍民眾陸續復籍，人口數一度回到逾251萬，但北市府日前預估最快9月底、10月底恐跌破250萬人，恐無法補第三副市長。北市府25日上午公布第三副市長人選，由原任的副秘書長的張溫德升任，副秘書長則由研考會主委俞振華出任，人事安排即日起生效。

台北市政府25日發布新任副市長與新任副秘書長的人事任命，張溫德升任副市長，副秘書長一職則由俞振華出任。張溫德是成功大學都市計劃研究所碩士，在擔任台北市副秘書長前，歷任內政部參事、國家住宅及都市更新中心執行長、新北市都更處長、新北市城鄉發展局副局長、台北市都更處總工程司，深具都市計畫專業、公務經歷完整，並兼備中央與地方、台北與新北的治理經驗。

北市府表示，張溫德於副秘書長任內，協助提出並規劃降溫城市、綠運城市、韌性城市、淨零生活等四帖政策，形成淨零碳排總體政策論述；在市政創新方面，協助市府率全國之先發布人工智慧指引、建構本市「用AI驅動台北」的政策方針及行動綱領，也督導交通安全年相關行人友善作為，並協助推動全國首創「我的減碳存摺」北北基桃全民運動；督導災害防救辦公室並建立市府異常事件橫向聯繫複式通報機制，並擔任歷次重要活動督導指揮官，包含2023跨年晚會、2023臺灣燈會在臺北、2023大稻埕夏日節首場活動、2024年國慶晚會安全維護計畫等。

北市府指出，張溫德就任副市長之後，將以新角色為北市「安全之都、運動之都、未來之都」願景增添助力，3位副市長的專長也與「三都願景」對應：安全之都所包含各項韌性災防等工程領域，將由副市長李四川督導推動；運動之都與活力之都，將迎來2025雙北世壯運、各項北市活動盛典以及城市軟體實力積澱，則持續由副市長林奕華督導推動；而協助打造「未來之都」的市政規劃責任，包含建構台北成為「創業家友善城市」與「人工智慧驅動的智慧城市」等目標，將由張溫德協助推動。

接任副秘書長的俞振華是美國哥倫比亞大學政治學博士，在擔任台北市研考會主委前，曾任國立政治大學選舉研究中心研究員暨政治學系教授、台中市研考會委員、桃園市研考會委員、美國史汀生中心訪問學者、美國史丹佛大學民主發展與法治中心研究員暨計畫執行秘書。

北市府強調，未來將借重俞振華對各局處市政的熟悉，進一步提升跨局處協調，同時也將在府層級，加速實現蔣萬安打造台北成為國際級都會的城市願景；俞振華出任副秘書長後，研考會主委一職由副主委周德威代理。

▲北市府研考會主委俞振華。（圖／記者林敬旻攝）

▲俞振華。（圖／記者林敬旻攝）

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