將成立評估委員會！北市下通牒　大巨蛋漏水再不改「最重2026年解約」

▲台北大巨蛋。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

台北大巨蛋每逢下雨就傳出漏水，上週末舉辦職棒巨星周思齊引退賽2天吸引8萬人入場刷新紀錄，但座位區、出入口、停車場電梯發生漏水，連球場內的球員都被滴到。台北市體育局25日下「通牒」，嚴令遠雄10月4日前改善大面積漏水、國慶晚會使用區域，並預計今年底成立營運績效評估委員會，2025年9月進行113年度整體評鑑，若連2年低於70分，最重可予以解約，意指倘若漏水狀況未改，北市府恐於2026年跟遠雄解約。

針對台北大巨蛋漏水問題，北市體育局25日透過新聞稿表示，已嚴令遠雄巨蛋公司須於10月4日前優先改善嚴重大面積漏水、國慶晚會使用區域，並於10月底前完成全面改善漏水問題承諾。

北市體育局指出，體育局將於今年底前成立大巨蛋營運績效評估委員會，於明年第一季展開營運訪視，所有紀錄在案的漏水缺失也將納入評鑑考核，2025年9月進行113年度整體評鑑，若連2年低於70分，最重將對遠雄予以解約處分。

體育局說明，大巨蛋屬BOT場館，遠雄有妥善維護管理之責，然而漏水問題卻遲未能根絕，已損及球迷觀賞權益及人民對公共建設信任，體育局作為督導單位必將嚴格敦促遠雄改善缺失，並於今年底前成立大巨蛋營運績效評估委員會，明年第一季即展開營運訪視，至今所發生如漏水等各缺失項目將納入紀錄，依契約規定，遠雄應於每年7月31日前提供經會計師查核簽證，並經股東會決議通過前一年度財務報表，於2025年9月正式進行113年度整體評鑑。

體育局提及，為嚴格督促遠雄盡速解決大巨蛋漏水問題，過去除於大雨天派員至現場巡視場館外，並定期追蹤遠雄改善作為及進度，另也聘請台北市土木技師公會於7月31日、9月13日、9月23日三度會同遠雄技術人員至大巨蛋頂層勘查，透過第三方公正專業單位的協助，確認遠雄改善進度及修繕工法並提供專業諮詢意見，並要求遠雄於10月底前完成全面修繕，後續不得再發生漏水情事。

▼台北大巨蛋21日漏水，暖身的球員只能無奈的用手彈雨水。（圖／讀者提供）

▼台北大巨蛋22日地下停車場電梯漏水。（圖／讀者提供）