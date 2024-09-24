特斯拉AI覺醒？辣妹網紅自動停車目睹「愛車落跑」！她猛追畫面曝

▲一名正妹網紅設定特斯拉自動停車後，卻驚見車輛自行駛離。（圖／翻攝自TikTok）

記者閔文昱／綜合報導

隨著科技日漸發達，車輛輔助系統為車輛帶來許多創新發展，其中像是「自動停車」功能也逐漸受到關注。不過一名俄籍辣妹網紅尤拉（Yura Vika）近日分享她的特斯拉在自動停車過程中，竟「AI覺醒」，直接開上馬路落跑。畫面一出，瞬間在網路上引發瘋傳。

尤拉近日在TikTok上分享一段影片，只見她21日開著特斯拉回家後，先是設定自動停車讓車輛停在住處庭院，她則下車走進家裡。然而，正當特斯拉慢慢停入庭院時，車輛卻又突然向前開上馬路，並直接右轉駛離，嚇得尤拉連忙拔腿追趕。影片在網路曝光後，分別在臉書及TikTok獲得300、400萬次的瀏覽。

對此，不少網友紛紛調侃「AI突然有了自己的想法」、「突然決定奔向自由了」、「是想到還有誰沒上車跑去載？」、「去找停車位」、「它不想回家」、「可能對它不好，選擇逃跑」。另外，也有網友認為，影片疑似有造假的痕跡，「倒車的聲音太不自然」、「從玻璃的反光好像看到了有人在駕駛座上」。

事後尤拉也再發布影片，表示當天自動停車失敗後，晚上與伴侶開著特斯拉到一處停車場再次測試，結果這次停車就很成功，沒再發生車輛「落跑」的事件，但針對先前影片是否真實，尤拉則沒有進行說明。