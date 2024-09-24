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竹縣數位創新青年論壇登場　探索AI職涯新機遇

▲▼AI,青年學子,數位創新,未來職涯,新竹縣政府,教育局。（圖／新竹縣政府教育局提供）

▲新竹縣政府攜手「數位時代」媒體群辦理2024數位創新青年論壇。（圖／新竹縣政府教育局提供，下同）

圖、文／新竹縣政府教育局提供

AI人工智慧以飛快速度改變世界，為協助青年學子了解AI帶來的產業衝擊與改變，並為未來提早準備，新竹縣政府攜手「數位時代」媒體群辦理2024數位創新青年論壇，9/21(六)下午2時於遠百竹北8樓多元展場熱鬧登場，邀請產官學各界專家與會實地分享，現場參與青年近200名，反應熱烈。

▲▼AI,青年學子,數位創新,未來職涯,新竹縣政府,教育局。（圖／新竹縣政府教育局提供）

教育局指出，此次論壇以「NEXT 躍進未來：AI解鎖職涯新境界」為主題，邀請國家發展委員會產業發展處處長蕭振榮、鴻海研究院半導體研究所所長郭浩中、清華大學電機工程系副教授孫民、極現科技股份有限公司創辦人暨執行長徐偉城及Yourator營運長黃呈智等專家，以產官學的觀點，探討數位時代未來趨勢和產業現況，引導青年學子探索未來職涯發展方向，激發對AI全面性思考，進而培育面對未來科技挑戰的新世代人才，貫徹「創新前瞻」的核心理念。

新竹縣副縣長陳見賢表示，新竹縣民平均年齡40多歲是全台最年輕的縣市，也是台灣科技產業的核心，沒有優秀的人才，科技如何創新進步，所以縣府要替科技業找人才，希望讓新竹的孩子畢業即就業，能夠順利找到自己要走的路。隨著AI技術和智慧園區的推動，未來將會為青年人才提供更多機會，幫助他們在國際舞台上綻放光芒。縣府將持續提供友善創新創業環境，為新一代的數位人才打造更多的成長平台。

▲▼AI,青年學子,數位創新,未來職涯,新竹縣政府,教育局。（圖／新竹縣政府教育局提供）

國家發展委員會產業發展處處長蕭振榮也表示，新竹縣非常具有前瞻性辦理此活動讓年輕人認識AI帶來的轉變，國發會將持續推動數位轉型與AI技術應用，並透過政策引導與產業合作，幫助臺灣在全球市場中保持競爭優勢。他強調，青年是推動產業創新的重要力量，希望青年能抓住數位轉型帶來的機遇，成為未來發展的核心推動者。

▲▼AI,青年學子,數位創新,未來職涯,新竹縣政府,教育局。（圖／新竹縣政府教育局提供）

蕭振榮說，台灣在高階伺服器、AI半導體晶片產製佔全球7成，但實際運用AI卻不到全球百分之二，有很大的發展空間。國發會透過5大方向，藉由補助、政策工具、推廣活動、租稅優惠、人才培育等，要鼓勵國內外研發中心培養AI人才，並且輔導中小企業「AI產業化、產業AI化」，提高AI運用率。另針對資金部分，也與數位部合作，國發基金規劃百億元扶持新創企業做AI，共同推動產業發展，希望能與地方政府合作，讓國家產業做大做強。

教育局提到，面對AI浪潮，新竹縣從幼兒園階段就開始紮根，推動凱比機器人並設立數位學習推動辦公室、XR數位共學中心等，教育重點轉向如何幫助學生們在數位時代中培養終身學習的能力與創新思維，也期盼透過此次論壇，能為青年學生帶來啟發，讓他們在數位浪潮中找到屬於自己的職涯方向，並勇敢邁向未來。

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