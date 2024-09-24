羅智強斷言「賴清德任內死刑執行掛0」　喊話卓榮泰：希望我被打臉

▲立委羅智強。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

憲法法庭近日判決死刑有條件合憲，行政院長卓榮泰今（24日）赴立法院備詢，國民黨立委羅智強問「到了2028年，這37個死刑定讞的死刑犯有執行的可能性嗎？」卓榮泰話還沒說完，羅就喊，「我武斷的說，總統賴清德在2028卸任前不會執行死刑啦！」羅再說，「我非常希望你們用行動打臉我、非常樂意你指正我的錯誤」。

羅智強質詢時，針對近日的死刑問題問卓榮泰，「你知道國內目前民調，多數人贊成廢除死刑還是反對廢除死刑？」卓榮泰回應，依照民調結果，贊成死刑的是比較多。羅智強追問「在這麼強大反廢死的民意之下，你贊成大法官用憲法解釋方式廢除死刑嗎？」卓榮泰回應，大法官解釋是有條件合憲，現在行政機關就在這個條件下，逐一去執行。

羅智強又問「那你贊成大法官用憲法解釋方式，表面說死刑合憲但又用條件方式，設下18銅人陣的超高門檻，來達成實質廢死嗎？」卓榮泰表示，「我不能說同意或不同意，因為大法官出來，我們就只能做社會共通的標準。

羅智強認為，是否實質廢死就看死刑有沒有執行，他問卓榮泰，到2028年，死刑有執行的可能性嗎？卓榮泰說「這裡面有很多必須在2年內完成的修法......」，羅智強則打斷續指，「我直接告訴你啦！零啦！我武斷的說，到2028年5月19日，總統賴清德任滿前，不管你還在不在這個位子上，我們把今天說的話打開來看看，社會大眾就認為實質廢死了啦！我希望你可以把我否定掉，希望法務部用行動否定我，打臉羅智強。」

卓榮泰回覆稱，這種行為國人及法律都無法容忍，若在合乎正當法律程序下，政府應該依法執行。