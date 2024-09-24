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美總統大選最新民調曝！　 川普在3關鍵搖擺州領先賀錦麗

▲總統辯論後，賀錦麗在民調支持率上拉開了與川普之間的差距。（圖／路透）

▲川普在關鍵搖擺州領先賀錦麗。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

根據《紐約時報》和謝納學院（Siena College）最新公布的民調，共和黨候選人川普目前在關鍵搖擺州亞利桑那州、喬治亞州及北卡羅來納州，領先美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）。調查顯示，川普在亞利桑那州以50％對45%領先，喬治亞州則是49%對45%，而在北卡羅來納州的差距較小，川普以49%對47%占上風。這些數據與其他近期民調結果一致，顯示選情激烈。

這3個州是決定2024年總統大選結果的七個關鍵搖擺州之一，若賀錦麗勝選，她將成為美國首位女性總統。

川普曾在2017年至2021年擔任美國總統，並在2020年大選中敗給現任總統拜登（Joe Biden），他至今堅稱選舉存在舞弊，拒絕承認當年的那場敗選。如今已78歲的川普因企圖推翻選舉結果而面臨聯邦及州層級的多項刑事指控。

另一方面，59歲的賀錦麗在81歲的拜登宣布不再參選後，為民主黨注入了新的活力。她的提名為民主黨提供了與年輕人、女性、有色人種及部分共和黨選民建立更廣泛聯盟的機會。

民調結果顯示這場選戰十分緊繃，與其他如路透社／易普索（Reuters／Ipsos）等近期全國性民調結果相符。此次調查於9月17日至21日期間進行，正值北卡羅來納州州長選舉出現重大新聞之際。

CNN日前報導，川普支持的共和黨候選人馬克·羅賓森（Mark Robinson）曾在色情網站發表言論，自稱為「黑人納粹」，並提議恢復奴隸制度。該事件導致羅賓森的4名高層助手於9月24日辭職。

此項民調的誤差範圍分別為，亞利桑那州713名受訪者誤差正負4.4個百分點、喬治亞州682名受訪者正負4.6個百分點、北卡羅來納州682名受訪者正負4.2個百分點。

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