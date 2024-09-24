無照19歲女開賓士去弔唁　掛假車牌被抓包！同行2男還藏毒品

記者陳以昇／新北報導

天道盟太陽會大哥吳明忠母親在板橋殯儀館舉辦告別式，轄區海山警分局出動警力執行路檢、蒐證，在入口處攔檢一部黑色賓士車，就在放行後，員警用小電腦查詢車籍資料，發現查無此車，大批員警立即到停車場攔檢，確認賓士車懸掛假車牌，女駕駛還沒有駕照，並在車內2名男子身上搜出k他命，訊後女駕駛依法開罰2萬8800元，2名男子依毒品罪移送偵辦。

▲19歲葉女無照開著假車牌賓士去弔唁。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，天道盟太陽會大哥吳明忠母親23日上午在板橋殯儀館舉辦告別式，各路幫派代表近500人到場弔唁，轄區海山警分局及支援警力約83人到場進行路檢、蒐證，期間19歲葉女開著男友的黑色賓士車，載著42歲李男及31歲黃男，從殯儀館大門進入。

▼1車內2男還帶毒k菸 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方依規定攔查後，起初未發現有異，直到員警拿出小電腦輸入車牌後，發現車牌號碼竟無任何登記資料，新海所所長柯軍竹立即率大批警力到停車場攔檢，確認車牌是假的，材質與監理站核發不同，李男才坦承以5000元代價，在蝦皮網購假車牌，而開車的葉女也未領有駕照。

員警進行搜查時，在李男及黃男身上搜出毒品K他命及毒菸，警方先依道交法未領有駕照及使用偽變造車牌，對葉女開罰2萬8800元，另依偽造變造特種文書罪嫌移送，李、黃2人則依毒品罪移送新北地檢署偵辦。