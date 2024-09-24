新北出現本土性登革熱群聚　屏東衛生局籲民眾提高警覺

▲清除登革熱病媒蚊 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

近日國內本土登革熱疫情風險劇增，自今年5月1日入夏後本土病例累計6例，分別為花蓮縣1例、高雄市2例及新北市3例，且新北市已出現群聚疫情，屏東縣政府衛生局呼籲民眾落實住家內外環境整頓與孳生源清除，並於雨後加強巡檢，另請醫療院所加強通報警覺，以防範登革熱疫情發生。

屏東縣衛生局表示，依疾病管制署監測資料，本年截至9月22日止，全國累計170例登革熱本土病例，縣內9例病例為去(112)年登革熱疫情延續，且於本年3月15日成功遏阻疫情至今無本土病例發生，因境外移入病例為近4年同期累計數最高，且國內又已出現本土群聚疫情，感染風險升高，提醒民眾安排返鄉探親、出國旅遊等活動，應避免前往登革熱流行地區，並做好防護措施，返家後如有發燒等疑似症狀應儘速就醫，並主動告知活動史，以利醫師研判診斷。

也請醫療院所提高警覺，加強詢問就診者旅遊史、職業史、接觸史、群聚史，適時使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報。

衛生局提醒，目前為登革熱的流行季節，近日持續降雨或午後陣雨，加上氣溫偏高，有利病媒蚊生長，民眾於戶外活動時請穿著淺色長袖衣褲，並使用政府核可之防蚊藥劑；住家及各機關場域應經常巡檢，落實「巡、倒、清、刷」仔細巡視積水容器，將積水倒掉，不讓病媒蚊有生長的機會，共同守護家園。