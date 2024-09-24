華為官宣「純血鴻蒙」啟動公測！　余承東：整機效能將提升30%

▲純血鴻蒙10月8日啟動公測。（圖／翻攝自網易新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

華為秋季全場景新品發布會於24日14點30分舉行，創辦人余承東在會上宣布，「HarmonyOS NEXT（純血鴻蒙）」將於10月8日正式啟動公測，首批公測機型包括，「HUAWEl Mate 60系列、Mate X5系列、MatePadPro13 .2吋系列」等。該消息令粉絲們激動不已。

據《網易新聞》報導，余承東表示，消費者可透過「我的華為」APP、「升級嚐鮮」申請升級，「HarmonyOS NEXT是華為自研的全新系統，它的最大特色就是不依賴安卓。」

在 HDC2024開發者大會上，華為正式發布了，最新作業系統HarmonyOS NEXT，該系統採用了端雲垂直整合的全新系統架構。余承東宣稱，能夠將整機效能提升30%。

▲純血鴻蒙帶來了原生智慧、原生安全和全場景覆蓋三大優勢。（圖／翻攝自網易新聞）

余承東還表示，「原生鴻蒙是新生命，我們用一年時間，走過了國外作業系統生態發展十多年的路，這在產業史上前所未有，希望攜手，一起共建共享鴻蒙新世界！」

純血鴻蒙作為華為全新力作的全場景智慧作業系統，實現了全端自研，從作業系統核心、檔案系統，到程式語言、編譯器執行時期、程式框架，再到設計系統、整合開發環境，以及AI 框架和大模型等，實現了作業系統核心技術的自主可控。

▲純血鴻蒙支援全端原生智慧架構。（圖／翻攝自網易新聞）

純血鴻蒙在全場景方面，透過一套系統打通了數位世界的邊界，海量終端只需一個系統，同時在同一生態下的應用，在不同終端也有更一致的體驗，更透過多螢幕協同、超級終端、超級桌面等功能，讓終端之間實現密切的全場景協同。

同時，鴻蒙生態設備數量已超過9億大關，已有254萬HarmonyOS開發者投入鴻蒙世界的開發。而就在9月21日舉行的華為全聯接大會上，華為終端雲總裁朱勇剛又透露了，鴻蒙NEXT生態的新進展，佔據消費者使用時長99.9% 的超1萬個應用和元服務已上架到鴻蒙應用市場，涵蓋汽車、教育、旅遊住宿、金融理財、商務辦公室、購物比價、影音娛樂、實用工具、遊戲等18 個垂直領域。