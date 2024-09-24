　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

華為官宣「純血鴻蒙」啟動公測！　余承東：整機效能將提升30%

▲純血鴻蒙10月8日啟動公測。（圖／翻攝自網易新聞）

▲純血鴻蒙10月8日啟動公測。（圖／翻攝自網易新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

華為秋季全場景新品發布會於24日14點30分舉行，創辦人余承東在會上宣布，「HarmonyOS NEXT（純血鴻蒙）」將於10月8日正式啟動公測，首批公測機型包括，「HUAWEl Mate 60系列、Mate X5系列、MatePadPro13 .2吋系列」等。該消息令粉絲們激動不已。

據《網易新聞》報導，余承東表示，消費者可透過「我的華為」APP、「升級嚐鮮」申請升級，「HarmonyOS NEXT是華為自研的全新系統，它的最大特色就是不依賴安卓。」

在 HDC2024開發者大會上，華為正式發布了，最新作業系統HarmonyOS NEXT，該系統採用了端雲垂直整合的全新系統架構。余承東宣稱，能夠將整機效能提升30%。

▲▼純血鴻蒙10月8日啟動公測。（圖／翻攝自網易新聞）

▲純血鴻蒙帶來了原生智慧、原生安全和全場景覆蓋三大優勢。（圖／翻攝自網易新聞）

余承東還表示，「原生鴻蒙是新生命，我們用一年時間，走過了國外作業系統生態發展十多年的路，這在產業史上前所未有，希望攜手，一起共建共享鴻蒙新世界！」

純血鴻蒙作為華為全新力作的全場景智慧作業系統，實現了全端自研，從作業系統核心、檔案系統，到程式語言、編譯器執行時期、程式框架，再到設計系統、整合開發環境，以及AI 框架和大模型等，實現了作業系統核心技術的自主可控。

▲▼純血鴻蒙10月8日啟動公測。（圖／翻攝自網易新聞）

▲純血鴻蒙支援全端原生智慧架構。（圖／翻攝自網易新聞）

純血鴻蒙在全場景方面，透過一套系統打通了數位世界的邊界，海量終端只需一個系統，同時在同一生態下的應用，在不同終端也有更一致的體驗，更透過多螢幕協同、超級終端、超級桌面等功能，讓終端之間實現密切的全場景協同。

同時，鴻蒙生態設備數量已超過9億大關，已有254萬HarmonyOS開發者投入鴻蒙世界的開發。而就在9月21日舉行的華為全聯接大會上，華為終端雲總裁朱勇剛又透露了，鴻蒙NEXT生態的新進展，佔據消費者使用時長99.9% 的超1萬個應用和元服務已上架到鴻蒙應用市場，涵蓋汽車、教育、旅遊住宿、金融理財、商務辦公室、購物比價、影音娛樂、實用工具、遊戲等18 個垂直領域。

ET快訊
鋒面夜襲明起雨連下7天　降溫轉涼「低溫23度」
「金龍海嘯」源頭！15家銀行不動產放款拉警報　1家快沒額度
換iPhone電池好貴！快設定iOS 18「2大新功能」　助
國道3死！男大腿變形亡　家人在日接噩耗急返台
「核武轟倫敦」炸巨大火球4分鐘模擬片曝光　估85萬人死亡
男嬰3月大就死亡！　生母：被悶死
國三畢旅5700「淋雨、吃即期麵包」　學生炸鍋！旅行社董娘親

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「價格戰」衝擊市場！　前8個月中國新車銷售損失逾6000億

華為官宣「純血鴻蒙」啟動公測！　余承東：整機效能將提升30%

台籍女「李娜」在韓等引渡　菲綁匪專挑中國人：像走在大街上的ATM

蘆淞大橋連撞事故！　女子送7歲雙胞胎兒上學…3人再也回不了家

王毅與黎巴嫩外長會面：武力不代表真理，強權只會破壞和平

13年前立誓「不做貪官」　雲南前副省長張祖林卸任6年後被開除黨籍

華為三折疊機「黃牛價雪崩」！　內行人嘆：價格跟跳樓機一樣

陸央行調降存量房貸利率50個基點　百萬房貸30年少付利息10萬元　

上海迪士尼「小熊維尼」被遊客打倒在地　目擊者：工作人員哭了

女子搭機遭猛踹椅背嗆大陸妹　國泰航空宣布香港夫婦「終身黑名單」

駕駛禮讓大車匯入車道　獲對方比讚招手感謝❤

陳喬恩哽咽告白：最好的人來得晚一點　老公Alan承諾「我會永遠做妳的太陽」

「才報平安...」東海女學霸相驗　生還女同學滿身傷抵達殯儀館

東海女大生斑馬線遭公車撞亡　司機稱天色暗：看到2個黑影

【直接變成吐司趴】揪烤肉結果3位朋友都帶吐司？

爸「推車管理師」勵志分享　原來只是去大賣場採購….

周思齊引退淚喊「兄弟齊心」　下句惹全場爆笑！釣出女神♥

【衰到極致】出國忘帶護照+掉手機+掉護照一路雷還得流感？

健身房遭撞！玻璃碎滿地　館長批包手男「拿錢辦事」

眾量級Andy獨自搬出認「一切歸零」！　再爆分手家寧：時間會給你們答案的

「價格戰」衝擊市場！　前8個月中國新車銷售損失逾6000億

華為官宣「純血鴻蒙」啟動公測！　余承東：整機效能將提升30%

台籍女「李娜」在韓等引渡　菲綁匪專挑中國人：像走在大街上的ATM

蘆淞大橋連撞事故！　女子送7歲雙胞胎兒上學…3人再也回不了家

王毅與黎巴嫩外長會面：武力不代表真理，強權只會破壞和平

13年前立誓「不做貪官」　雲南前副省長張祖林卸任6年後被開除黨籍

華為三折疊機「黃牛價雪崩」！　內行人嘆：價格跟跳樓機一樣

陸央行調降存量房貸利率50個基點　百萬房貸30年少付利息10萬元　

上海迪士尼「小熊維尼」被遊客打倒在地　目擊者：工作人員哭了

女子搭機遭猛踹椅背嗆大陸妹　國泰航空宣布香港夫婦「終身黑名單」

主動式ETF明年上路！金管會修法　15家投信表態參與

台灣打擊三流？玉木朋：都在同個地方跌倒　投手養成是重點

福斯「下一代T-Roc」測試曝、預約2026年上市　敞篷版將走入歷史

「教育愛教澤傳」　新北市政府表揚優良教育人員

台南防災士大集結！　超過200人齊聚成功大學共推全民防災！

美國降息「是利多還是警訊？」　經濟學家分析：債券可軟硬通吃

川普當選「第一通電話」打給習近平！要求履行承諾　買美國農產品

秋冬換季氣喘好發！2成患者未定期回診　醫示警：可能肺功能衰退

「價格戰」衝擊市場！　前8個月中國新車銷售損失逾6000億

新北出現本土性登革熱群聚　屏東衛生局籲民眾提高警覺

低胸妹擦撞轎車道歉超誠意　車主笑了...網重播：世界和平

大陸熱門新聞

上海迪士尼「小熊維尼」被遊客打倒在地

iPhone 4S被鎖10年！陸妹子成功解鎖了

華為三折疊機「黃牛價10倍雪崩」！

女搭國泰航空遭猛踹嗆大陸妹　香港夫婦遭列「終身黑名單」

蘆淞大橋事故！女子送雙胞胎兒上學遇死劫

蘆淞大橋車禍致6死！駕駛視角曝光

男友花3萬元嫖妓 女子要求飯店負責

傳包養「58男寵」玩後宮！ 貴州「女色虎」認收賄2.68億獲刑13年

快訊／失聯男大生在陸涉嫌詐騙

鹽城法院拍賣「雪碧一瓶」起拍價19.1元 備註：只能自提不支持郵寄

台籍女「李娜」在韓等引渡 菲綁匪專挑中國人：像走在大街上的ATM

13年前立誓「不做貪官」 雲南前副省長張祖林卸任6年後被開除黨籍

陸央行調降存量房貸利率50個基點 百萬房貸30年少付利息10萬元　

兩岸首屆同名「村BA」籃球賽

更多熱門

相關新聞

華為三折疊機「黃牛價10倍雪崩」！

華為三折疊機「黃牛價10倍雪崩」！

華為三折疊機「 Mate XT非凡大師」20日開賣至今，仍有不少黃牛加價收購。一名3C部落客在社群平台上發布影片指出，「Mate XT三折疊手機價格雪崩，從加價六、七萬甚至十幾萬元，暴跌至加價4000、2000元（人民幣，下同），每天都在下跌。」

華為三折機「供貨緊張」或持續至年底 黃牛詢價「加10萬收」

華為三折機「供貨緊張」或持續至年底 黃牛詢價「加10萬收」

直擊！北京蘋果、華為首賣大PK

直擊！北京蘋果、華為首賣大PK

華為「三折機」正式開賣　全型號秒缺貨

華為「三折機」正式開賣　全型號秒缺貨

中國晶片研發技術「突破至7奈米」？　專家揭關鍵

中國晶片研發技術「突破至7奈米」？　專家揭關鍵

關鍵字：

華為純血鴻蒙HarmonyOS全場景智慧作業系統余承東

讀者迴響

熱門新聞

金秀賢斷開企業家「宣布結束5年婚姻」

快訊／周杰倫「12月連唱4場」　售票時間、票價公佈

韓啦啦隊女神來台「1月只上場3次」！球團傻眼了

手搖飲明天大杯珍珠鮮奶茶買1送1

沈慶京遭爆：帶應、咪及名嘴女開房

即／高雄小吃店2樓飄惡臭　驚見老闆陳屍床沿

全家都得糖尿病！　醫一看「三餐菜單」秒懂

國道追撞！女子噴飛趴地　3人無呼吸心跳

回歸大海畫面曝！活化石「龍宮貝」漁民依約放生

美男來台按摩逼技師性服務！全裸被轟出門外

即／客運司機下跪道歉！女大生母親數度落淚

「斑馬線沒行人」駕駛開過去挨罰6千

合庫銀7年來最大整頓！　今年共裁8間分行

上海迪士尼「小熊維尼」被遊客打倒在地

iPhone 4S被鎖10年！陸妹子成功解鎖了

更多

最夯影音

更多

駕駛禮讓大車匯入車道　獲對方比讚招手感謝❤

陳喬恩哽咽告白：最好的人來得晚一點　老公Alan承諾「我會永遠做妳的太陽」

「才報平安...」東海女學霸相驗　生還女同學滿身傷抵達殯儀館

東海女大生斑馬線遭公車撞亡　司機稱天色暗：看到2個黑影

【直接變成吐司趴】揪烤肉結果3位朋友都帶吐司？

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面