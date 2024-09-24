華為三折疊機「黃牛價雪崩」！　內行人嘆：價格跟跳樓機一樣

▲華為三折疊手機Mate XT。（圖／路透社）

記者廖翊慈／綜合報導

華為三折疊機「 Mate XT非凡大師」20日開賣至今，仍有不少黃牛加價收購。一名3C部落客在社群平台上發布影片指出，「Mate XT三折疊手機價格雪崩，從加價六、七萬甚至十幾萬元，暴跌至加價4000、2000元（人民幣，下同），每天都在下跌。」

據《海報新聞》報導，華為Mate XT非凡大師10日正式發布，售價19999元至23999元，提供256GB、512GB和1TB機型，在華為商城、天貓旗艦店等線上平台，一個帳號僅限購買一台。

蘋果iPhone 16系列20日上午8點正式發售，早前已開啟預約的華為MateXT非凡大師也正式開售，華為、蘋果兩大全球消費電子巨頭再度正面較量。

一名網友在20日上市當天實測，手持一台官網原價23999元的紅色頂配Mate XT手機，詢問4家黃牛，最終只有一名黃牛願意以30000元，即加價6000的價格回收。

▲紅色版目前為黃牛最愛收購的款式。（圖／記者蘇晟彥攝）

某二手平台上，上市當日華為三折疊機有的價格高達6.8萬元／台。

一名在廣州佛山經營手機回收生意的部落客24日指出，「華為三折疊機目前價格崩得太快，價格跟跳樓機一樣，一小時一個價錢，目前黃牛隻願意回收紅色版本，能加價一萬上下出售，而黑色版本則壓根沒人敢收。」

報導指出，華為三折疊機21日的平均黃牛價格顯示，黑色16+512G版本價格為29500元；黑色16+1T版本價格31500元；紅色版價格37000元，相較於官方價格，分別加價9501元、7501元及13001元。

黃牛價在一天內，就下跌超過4000多元。此外，只有紅色版本溢價超過萬元。

一位在深圳的數位部落客曬出，華為三折疊機22日的黃牛價顯示，黑色16+512G版本售價26800元；黑色16+1T版售價28800元；紅色版售價35800元。對照官網價格，分別加價4900元、4801元和11801元。