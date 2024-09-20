華為強碰iPhone 16！　10萬元「三折機」開賣秒缺貨

▲華為「三折疊手機」Mate XT。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

華為新款「三折機」Mate XT 非凡大師20日上午10時08分正式開賣，據中國大陸媒體報導，開賣之後，Mate XT所有型號迅速售罄，目前官網通路已經沒貨。

Mate XT在9月10日正式發表後，就在大陸引起熱烈討論，光是華為官網一個通路，就有超過640萬人參與預約購買，相當搶手。

值得注意的是，Mate XT不論是發表日期，還是開賣日期，都很「巧合」的與蘋果的新款手機iPhone 16撞期，較勁意味濃厚。

據華為常務董事、終端BG董事長余承東的介紹，Mate XT是全球第一款三折疊手機，是華為團隊奮鬥5年的成果。

Mate XT展開之後，螢幕的尺寸為10.2英吋，是最大的折疊螢幕手機，相當於平板的尺寸，而展開之後，其厚度為3.6毫米，是最薄的折疊手機。

余承東說，Mate XT的使用方式多元，一折、兩折，或三折都可以使用，「出差辦理值機、看訊息的時候，一折就可以，便捷從容；在候機的時候，要展開看訊息，可以兩折，高效瀏覽；在飛行途中要看資料，如產業 PPT 分析報告，可以三折瀏覽。」

不過，Mate XT同時也是目前市面上最貴的手機，256GB版本售價19999元人民幣（約8.5萬元新台幣）、512GB版本售價21999元人民幣（約9.3萬元新台幣）、1TB版本售價23999元人民幣（約10.2萬元新台幣）。