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大陸 大陸焦點 特派現場

華為三折機「供貨緊張」或持續至年底　黃牛詢價「加10萬收」

▲▼ 蘋果、華為新機三折疊機 。（圖／記者任以芳攝）

▲華為三折疊機 。（圖／記者任以芳攝）

記者魏有德／綜合報導

華為三折疊螢幕手機Mate XT今（20）日1上午0時08分開賣，華為終端BG董事長余承東親自到上海南京東路旗艦店出席首批「三折機」交付儀式。華為商城顯示，10點08分線上開搶後秒殺，將於明（21）日10時08分再次開放訂購，預計9月30日前完成發貨。

▲華為三折機Mate XT。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲民眾秀出剛到手的華為三折機Mate XT。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，余承東在交付儀式現場表示，熱銷程度遠超預期，目前正全力以赴加班加點擴產能，「短期內還是需要（時間），請大家耐心等待。」

據了解，華為推出的全球首款三折疊手機Mate XT分為瑞紅和玄黑兩色，256GB版本售價19999元人民幣（約9.07萬元新台幣），512GB版本售價21999元人民幣（約9.98萬元新台幣），1TB版本售價23999元人民幣（約10.89萬元新台幣）。

兩名從事金融業的民眾在交付現場拿到華為新機，其中一人表示，此前使用的是華為X5折疊手機，這次也是為了「緊跟潮流」，他認為，折疊功能最後可能並不會經常使用，比較擔心折疊屏幕的摔碰維修問題，因為維修費用較貴。」

同時，黃牛也找上「喜提新機」的民眾，現場詢問是否願意轉賣，在詢問完手機型號後，ˋ直接加價1.5萬元人民幣（約6.8萬元新台幣），還稱，「今天就收到一台（支）。」

另一名在上海從事3C手機銷售的老闆透露，他加價是兩萬多元人民幣（約10萬元新台幣），已成功售出一支。

華為上海南京東路旗艦店工作人員強調，店內無現貨，不接受預訂，若後續有信息，建議用戶關注店鋪的企業微信。另一間門市，前灘太古里旗艦店工作人員提到，「預計供貨緊張情況將持續到年底。」

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