「松嶺之星高空觀景平台」上樑　盼把受天宮香客變遊客

▲名間鄉松柏嶺高空觀景平台「松嶺之星」23日進行上樑。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

名間鄉松柏嶺「松嶺之星」高空觀景平台工程進度已達6成，23日吊掛安裝鋼構及內外旋梯最後一節（第5節）鋼構主樑鋼筋；南投縣長許淑華指出，松嶺之星可望結合全台道教玄天上帝信仰中心受天宮，成為將如織香客變成遊客的觀光新魅力景點。

「松嶺之星」高空觀景平台於23日吉時舉行上樑儀式，許淑華縣長偕副縣長王瑞德，率縣府觀光處、建築師、營造廠團隊參與，在法師持咒灑淨後，眾人虔誠上香祈福後，圓滿完成上樑作業，主體景觀塔已現雛形。

縣府觀光處指出，松嶺之星園區將設置商店街販售在地農特產及宗教文化等特色商品，高空規劃有360度玻璃帷幕觀景空間，及採透明玻璃步道的戶外觀景平台，讓遊客體驗凌空感、同時考驗膽量；天晴時居高臨下，能遠眺八卦台地、中彰投美景，也是觀賞夕陽與夜景的絕佳地點，漫步在特色雙螺旋戶外階梯則另有樂趣，入夜時還可欣賞動態LED球體光幕、配合四季星象展演變幻燈光秀，中庭區還規劃彩帶地景公園。

觀光處表示，透過起伏環繞的步道，提供遊客在行進時有不同視野觀感，也會邀請藝術家結合在地文化特色設計3座優質公共藝術，可望打造成為該縣八卦山休閒軸線上新亮點，以吸引更多遊客造訪、促進產業發展。

許淑華說，縣府非常重視名間鄉農業與觀光發展，而在地的受天宮分香全台多達1萬8千餘座宮、觀、壇、廟，是台灣玄天上帝信仰的進香中心，將來松嶺之星可望扮演「讓香客變遊客」的最大推手；縣府會採取OT的模式營運，藉由先進新穎的企業團隊與設計，加上整體行銷、凸顯在地特色，為名間及全縣帶來全新的觀光契機，期待後續整體的工程順利如期完工，包括施工人員都能出入平安。