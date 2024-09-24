　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

「松嶺之星高空觀景平台」上樑　盼把受天宮香客變遊客

▲名間鄉松柏嶺高空觀景平台「松嶺之星」23日進行上樑。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲名間鄉松柏嶺高空觀景平台「松嶺之星」23日進行上樑。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

名間鄉松柏嶺「松嶺之星」高空觀景平台工程進度已達6成，23日吊掛安裝鋼構及內外旋梯最後一節（第5節）鋼構主樑鋼筋；南投縣長許淑華指出，松嶺之星可望結合全台道教玄天上帝信仰中心受天宮，成為將如織香客變成遊客的觀光新魅力景點。

「松嶺之星」高空觀景平台於23日吉時舉行上樑儀式，許淑華縣長偕副縣長王瑞德，率縣府觀光處、建築師、營造廠團隊參與，在法師持咒灑淨後，眾人虔誠上香祈福後，圓滿完成上樑作業，主體景觀塔已現雛形。

▲名間鄉松柏嶺高空觀景平台「松嶺之星」日前上樑。（圖／南投縣政府提供）

▲名間鄉松柏嶺高空觀景平台「松嶺之星」日前上樑。（圖／南投縣政府提供）

縣府觀光處指出，松嶺之星園區將設置商店街販售在地農特產及宗教文化等特色商品，高空規劃有360度玻璃帷幕觀景空間，及採透明玻璃步道的戶外觀景平台，讓遊客體驗凌空感、同時考驗膽量；天晴時居高臨下，能遠眺八卦台地、中彰投美景，也是觀賞夕陽與夜景的絕佳地點，漫步在特色雙螺旋戶外階梯則另有樂趣，入夜時還可欣賞動態LED球體光幕、配合四季星象展演變幻燈光秀，中庭區還規劃彩帶地景公園。

▲名間鄉松柏嶺高空觀景平台「松嶺之星」日前上樑。（圖／南投縣政府提供）

觀光處表示，透過起伏環繞的步道，提供遊客在行進時有不同視野觀感，也會邀請藝術家結合在地文化特色設計3座優質公共藝術，可望打造成為該縣八卦山休閒軸線上新亮點，以吸引更多遊客造訪、促進產業發展。

許淑華說，縣府非常重視名間鄉農業與觀光發展，而在地的受天宮分香全台多達1萬8千餘座宮、觀、壇、廟，是台灣玄天上帝信仰的進香中心，將來松嶺之星可望扮演「讓香客變遊客」的最大推手；縣府會採取OT的模式營運，藉由先進新穎的企業團隊與設計，加上整體行銷、凸顯在地特色，為名間及全縣帶來全新的觀光契機，期待後續整體的工程順利如期完工，包括施工人員都能出入平安。

ET快訊
快訊／Lisa官宣「台灣開唱」　時間、地點公布
華為三折疊機「黃牛價雪崩」！　內行嘆：價格跟跳樓機一樣
快訊／空軍基地爆多人食物中毒
快訊／周杰倫大巨蛋「連唱4場」　售票時間、票價公布
96歲阿公穿越馬路　遭大貨車輾斷雙腿慘死
蝸牛小米粽「首位中毒病發」卻未通報　重症家屬不忍了
快訊／司機來了！　女大生靈前下跪道歉
快訊／東海女大生將解剖！　家屬發聲了
10歲弟感冒2天「巨大鼻屎挖不出來」！　醫一夾秒愣了
快訊／瑀熙生了！　首曝兒子側臉：吐舌頭好迷人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「松嶺之星高空觀景平台」上樑　盼把受天宮香客變遊客

竹縣數位創新青年論壇登場　探索AI職涯新機遇

台南永康就業中心「女力服務網」　助偏鄉婦女就業回職場

崑大餐飲系友周佳佑獲駐教廷大使館邀請　以經典台菜款待友台使節

西門淺草入口意象設計新魅力　2024台灣設計展環境改造成果又一案

Grimp Taiwan2024年繩索救援國際邀請賽　台南頑繩榮獲台灣隊第2名

震後遊客大減！花蓮帶貨西門捷運站銷售　3天業蹟破160萬

921震後25年　稀有植物垂枝羊角扭、毛瓣石楠現身九九峰自然保留區

桃園幼兒園公開拒與加油站為鄰　市府：中央早有明確函釋依法審核

迎戰927週年慶　「大江」瞄準Z世代消費55家跨業種品牌改裝

駕駛禮讓大車匯入車道　獲對方比讚招手感謝❤

陳喬恩哽咽告白：最好的人來得晚一點　老公Alan承諾「我會永遠做妳的太陽」

「才報平安...」東海女學霸相驗　生還女同學滿身傷抵達殯儀館

東海女大生斑馬線遭公車撞亡　司機稱天色暗：看到2個黑影

【直接變成吐司趴】揪烤肉結果3位朋友都帶吐司？

周思齊引退淚喊「兄弟齊心」　下句惹全場爆笑！釣出女神♥

眾量級Andy獨自搬出認「一切歸零」！　再爆分手家寧：時間會給你們答案的

【衰到極致】出國忘帶護照+掉手機+掉護照一路雷還得流感？

爸「推車管理師」勵志分享　原來只是去大賣場採購….

健身房遭撞！玻璃碎滿地　館長批包手男「拿錢辦事」

「松嶺之星高空觀景平台」上樑　盼把受天宮香客變遊客

竹縣數位創新青年論壇登場　探索AI職涯新機遇

台南永康就業中心「女力服務網」　助偏鄉婦女就業回職場

崑大餐飲系友周佳佑獲駐教廷大使館邀請　以經典台菜款待友台使節

西門淺草入口意象設計新魅力　2024台灣設計展環境改造成果又一案

Grimp Taiwan2024年繩索救援國際邀請賽　台南頑繩榮獲台灣隊第2名

震後遊客大減！花蓮帶貨西門捷運站銷售　3天業蹟破160萬

921震後25年　稀有植物垂枝羊角扭、毛瓣石楠現身九九峰自然保留區

桃園幼兒園公開拒與加油站為鄰　市府：中央早有明確函釋依法審核

迎戰927週年慶　「大江」瞄準Z世代消費55家跨業種品牌改裝

台積電領軍！漲10元收最高987　指數大漲146點至22432

搭捷運沒握扶手站不穩　醫：骨骼肌肉衰退警訊

快訊／BLACKPINK Lisa官宣證實「台灣開唱」　11／17高雄會歌迷

假Uber坑殺桃機旅客　「400變1400」惡劣駕駛這下慘了！

35家銀行「仍有房貸額度」　這間推10億專案：最快7天撥款

美大選章魚哥！搖擺州「餅乾民調」出爐　川普贏15%狠甩賀錦麗

才嗆完小S！本土正妹開撩Joeman「身上很香」　他認了早追蹤社群：很暈

朱國榮逃亡究責！搜船不徹底遭監院糾正　海巡署回應了

日本推「週休三日」結局慘烈！　工作狂習慣每週上班60小時

快訊／花蓮佳山空軍基地10官兵上吐下瀉！疑食物中毒緊急送醫

地方熱門新聞

即／苗栗民宅連日豪雨　無預警坍塌傳受困

埔里美人腿公主冠軍獎30萬　102佳麗搶進9／29決賽

稀有植物垂枝羊角扭、毛瓣石楠現身九九峰自然保留區

石棉瓦致癌物要花50年清運完畢台南藍軍要求訂定拆除補助標準

桃園幼兒園拒與加油站為鄰　市府：依法審核

台南吉祥物「巷仔Niau」前進日本新宿街頭！

Grimp Taiwan2024年繩索救援國際邀請賽台南頑繩榮獲第2名

花蓮帶貨西門捷運站銷售　3天破160萬

屏東驚見207公分鱷魚！　纏鬥3小時「以雞誘捕」

西門淺草入口意象設計新魅力台灣設計展成果又一案

嘉義縣鼓勵民眾定期癌症篩檢　有機會抽Gogoro

迎戰週年慶　「大江」瞄準Z世代消費

竹縣數位創新青年論壇登場！

台南永康就業中心「女力服務網」助偏鄉婦女就業

更多熱門

相關新聞

南投垃圾處理再生能源中心估落腳名間鄉

南投垃圾處理再生能源中心估落腳名間鄉

南投縣垃圾堆置問題嚴重，縣政府積極籌建垃圾處理再生能源中心；縣長許淑華表示，目前最優先選擇位址為名間鄉，同時朝日處理700噸垃圾規模的促參法BOT模式興建營運，預計6年完工啟用。

「愛的書庫」共讀館上樑　預計明年底完工

「愛的書庫」共讀館上樑　預計明年底完工

魚池鄉莊鎔璞勇奪全國小葉種紅茶競賽縣長特等獎

魚池鄉莊鎔璞勇奪全國小葉種紅茶競賽縣長特等獎

基隆田徑場重建今上樑　謝國樑盼工程如期如質完工

基隆田徑場重建今上樑　謝國樑盼工程如期如質完工

瞬間暴雨狂炸！　南投名間馬路淹成黃河

瞬間暴雨狂炸！　南投名間馬路淹成黃河

關鍵字：

名間鄉松柏嶺高空觀景平台松嶺之星上樑

讀者迴響

熱門新聞

金秀賢斷開企業家「宣布結束5年婚姻」

韓啦啦隊女神來台「1月只上場3次」！球團傻眼了

沈慶京遭爆：帶應、咪及名嘴女開房

國道追撞！女子噴飛趴地　3人無呼吸心跳

全家都得糖尿病！　醫一看「三餐菜單」秒懂

美男來台按摩逼技師性服務！全裸被轟出門外

即／高雄小吃店2樓飄惡臭　驚見老闆陳屍床沿

合庫銀7年來最大整頓！　今年共裁8間分行

回歸大海畫面曝！活化石「龍宮貝」漁民依約放生

iPhone 4S被鎖10年！陸妹子成功解鎖了

快訊／周杰倫「12月連唱4場」　售票時間、票價公佈

學霸女愛上詐欺前科犯　連命都賠上

男囚「忍者式爬行」　闖女囚區洩慾

香港辣模「拉開褲頭」往私密處拍

手搖飲明天大杯珍珠鮮奶茶買1送1

更多

最夯影音

更多

駕駛禮讓大車匯入車道　獲對方比讚招手感謝❤

陳喬恩哽咽告白：最好的人來得晚一點　老公Alan承諾「我會永遠做妳的太陽」

「才報平安...」東海女學霸相驗　生還女同學滿身傷抵達殯儀館

東海女大生斑馬線遭公車撞亡　司機稱天色暗：看到2個黑影

【直接變成吐司趴】揪烤肉結果3位朋友都帶吐司？

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面