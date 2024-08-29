時雨量77.5毫米！南投名間馬路淹成黃河　機車騎士孤困水中

記者高堂堯／南投報導

南投縣八卦山地區周邊29日下午3時許出現暴雨，省道台3線近國道3號名間交流道路段積水宣洩不及、瞬間淹成滾滾黃河，車輛交通受到影響，所幸半小時後即退水。名間鄉長陳翰立表示，因泥水從高處的八卦山台地往低處省道路面直衝，造成嚴重淹水，建議相關單位應自上游分流、改善水患問題。

▲台3線名間交流道附近路段變成滾滾黃河。（圖／熱心民眾吳先生提供，下同）

氣象署下午3時13分發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時15分，南投縣南投市、草屯鎮、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、中寮鄉、水里鄉都列為示警區域。其中，國三N238K氣象站測得1小時雨量高達77.5mm，水利署也對名間鄉各村發布淹水二級警戒。

有民眾冒雨在台3線近名間交流道周邊路拍下淹水情形：只見原本的柏油路面幾乎消失、成為黃浪滔滔的河道，來往大小車輛猶如陸上行舟、水淹至半個車輪高、激起高過車身的浪花，也有機車騎士經過時一度重心不穩，嚇得趕緊煞停，孤立在水中和雨中，畫面令人心驚。

陳翰立赴現場巡視後指出，台3線附近無區域排水系統、僅有側溝，難以應對目前的極端氣候型態和瞬間強降雨，呼籲縣政府邀集各主管機關，共同檢討全鄉的區域排水功能和需求。

公路局中區養工分局南投工務段表示，名間鄉區域排水主力為坑內坑溪，台3線淹水主因是八卦山積水集中自農產運銷公司附近沖刷而下，因溝渠、野溪管轄單位不一，須共同會勘討論如何在上游分流至坑內坑溪，才能改善淹水情況。