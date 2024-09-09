第7屆全國小葉種紅茶競賽　魚池鄉莊鎔璞勇奪縣長特等獎

▲名間鄉小葉紅茶及紅龍果頒獎，莊鎔璞獲小葉紅茶特等獎。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

由名間鄉農會辦理的「全國小葉種紅茶競賽」今年邁入第7屆，來自於全國各茶產區的參賽茶經歷年來最激烈的競爭後，由魚池鄉茶農莊鎔璞勇奪縣長特等獎。

「2024 名間鄉農會御賞松紅台灣小葉紅茶比賽暨南投縣紅龍果優質果品評鑑競賽頒獎典禮」8日登場，由理事長林隆波主持，縣府農業處長蘇瑞祥出席祝賀，立委游顥、縣議員張婉慈、茶改場中部分場助理研究員簡靖華、名間鄉長陳翰立，名間鄉民代表會主席吳金及多位代表、村長出席，林儒暘議員服務處主任沈文宗也到場觀禮；除莊鎔璞和紅龍果評鑑第一名果農陳佳宏獲頒獎座，會中也表揚第7屆百大青農連晏瑩、黃立倫、吳柏篁等3人，以及2024 全國機採茶菁技術競賽、113南投縣部分發酵茶製茶技術競賽等獲獎人員。

蘇瑞祥表示，名間鄉茶葉種植面積達2100餘公頃、產量居全國之冠，青茶更是手搖飲市場的要角，近年來農民積極生產小葉紅茶、讓茶葉生產更加多元，今年競賽共計報名 336 點，淘汰點數 145 點，淘汰率 43.2%，報名參賽茶產區廣及雙北、桃、竹、苗、南投、嘉義、花東等地。

▲名間鄉紅龍果評鑑由陳佳宏奪冠。（圖／南投縣政府提供）

簡靖華表示，近年因全球氣候變遷劇烈，高溫與強降雨對茶園田間管理及製茶技術之調整為極大挑戰，今年因夏季小葉紅茶採製期間遇連續降雨，土壤含水量過高致茶樹水分吸收較多，茶菁水分含量偏高，造成萎凋率較難控制，亦會影響紅茶發酵情形，易導致葉底帶青色，影響小葉種紅茶香氣及滋味之呈現；但本年度特等獎紅茶，茶樣外觀烏黑條索緊結勻整，金黃白毫顯露，水色金紅澄清明亮，香氣純淨濃郁帶有果香及蜜香，茶湯滋味飽滿帶有適度的收斂性與活性，層次豐富，餘韻悠長且回甘，葉底為明亮古銅色，展開情形佳。

▲名間鄉小葉紅茶及紅龍果頒獎。（圖／南投縣政府提供）

蘇瑞祥也說，農友克服氣候因素、戮力調整茶園田間管理及製茶技術因應，甚至參賽茶整體品質仍比往年有所提升，努力值得肯定；此外，名間鄉紅龍果種植面積約180公頃，近年來經品種改良及栽培技術的進步，縣府加以推廣紅龍果燈照、產期調節全年生產，品質提升，不僅果粒大，甜度和營養價值均高，供貨和市場價格穩定，目前拍賣平均價格每公斤40至50元，利潤較其他果品良好，本次評鑑有集集、竹山、中寮各鄉鎮共計51件果品參賽。