南投垃圾處理再生能源中心估落腳名間鄉　許淑華：鄉親支持才做

▲南投縣環保局於縣議會臨時會進行垃圾處理再生能源中心選址及進度專案報告。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣垃圾堆置問題嚴重，縣政府積極籌建垃圾處理再生能源中心；縣長許淑華表示，目前最優先選擇位址為名間鄉，同時朝日處理700噸垃圾規模的促參法BOT模式興建營運，預計6年完工啟用。

南投縣議會第20屆第10、11次臨時會今日開幕，許淑華偕副縣長王瑞德、秘書長洪瑞智及各局處長列席，並由縣府環保局長李易書專案報告「南投縣垃圾處理再生能源中心選址及進度」，預計將從名間、南投、草屯、竹山、國姓等5鄉鎮市的6處地點選出最適合廠址。

縣長許淑華表示，初步評估位置交通、面積及遠離醫院學校住家，並以公有土地有償撥用且符合開發法令為優先，名間鄉為最優先選址地點，但並非最終定案，她也會立即拜會名間鄉公所、代表會及村長，進一步當面說明，之後也會爭取安排村長帶領村民實地參訪外縣市焚化廠，並強調一定會加緊相關的溝通工作，讓所有縣民沒有疑慮，並取得多數鄉親支持才會進行動作。

許淑華說，目前全縣已累積堆置多達25萬噸垃圾、苦等外運處理，但每日全縣250噸垃圾量中最多只能即時外運處理110噸，等於有6成左右不斷被迫在各鄉鎮市垃圾場，甚至清潔隊堆置，更嚴重的問題是當初因南投縣無垃圾焚化設備，中央允諾提供的20年轉運垃圾補助，也將在明（114）年到期；所幸環境部支持縣府興建自有再生能源中心，縣府也須有自力處理垃圾的積極作為，環境部才能合理正當地繼續協助南投垃圾轉運處理。

議長何勝豐特別指出，府會也已有垃圾要自己處理的共識，希望縣府針對選址出入交通車輛防汙、建廠先進設備內容與意外汙染警報機制，以及回饋機制等三大重點，再準備更充分的具體資料，讓縣議員們能為關心的鄉親發聲並獲得解答。

許淑華說明，南投縣是全國最後一個蓋垃圾處理再生能源中心的縣市，不僅會按照環境部規範，做到防止二次汙染的最高標準，更會成為設備最新穎安全且效率最高者，如果有必要也會邀請縣議員到現地去會勘、了解預定廠址的面積及未來設施配置及功能。