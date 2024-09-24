鋒面東北風接力「一圖看降雨趨勢」　10月初冷空氣來襲

▲今晚到明天鋒面通過，北部、東半部不定時降雨。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

中央氣象署指出，未來一周受到鋒面通過影響，水氣偏多，迎風面的北部、東半部不定時降雨，中南部以午後雷陣雨為主，下周一大陸冷高壓發展，也會往東移動，10月初冷空氣慢慢下來，整體溫度是下滑的趨勢。

氣象署預報員趙竑說，目前有個鋒面在台灣北部海面，向金門、馬祖延伸，因此今天金馬受到鋒面影響，有局部較大雨勢，台灣本島在鋒面前緣，環境偏西南風，整體雨帶移動到北部海面，各地大致都可以看到陽光。

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不過趙竑表示，今晚開始出現變化，北部海面的鋒面逐漸靠近，晚上通過台灣，北部及東北部降雨較明顯。台灣在鋒面前緣跟低壓帶影響，環境不穩定，中部以北、東北部、東半部特別是山區易有較大雨勢，午後各地也都有降雨機會。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

趙竑指出，明日鋒面移動到台灣東方海面並通過，周四到周日屬於大低壓帶環境及東北風影響，降雨以迎風面為主，包括北部、東半部整天陣雨或雷雨，背風側的中南部以午後降雨為主。下周一南方低壓從呂宋島通過，台灣轉為較濕的環境。

未來一周降雨趨勢，趙竑表示，今晚到明天鋒面通過，中部以北、東半部整天持續性降雨，且局部有較大雨勢，其他地區午後降雨為主。周四至周六環境偏東北風，加上低壓帶的水氣，北部、東半部有陣雨或雷雨，

他表示，周四、周五這2天水氣最多，東半部可能有局部較大雨勢。周日環境偏乾的冷風，基隆北海岸、大台北及東部山區有零星陣雨，整體雨勢基隆北海岸、東北部的雨區比花東較廣，其他地區以午後雷陣雨為主。

▲未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，趙竑指出，近期高溫不像7、8月炎熱，未來一周高溫32至34度，中南部近山區高一些，低溫約24度，澎湖、金門、馬祖30至31度。目前轉冷時間仍不確定，但整體趨勢是冷空氣下來之後，氣溫是下降的。

他說，下周一大陸有個冷高壓在發展，未來也會往東移動，10月初開始受到北方冷空氣跟南方水氣多的低壓帶影響，台灣風場逐漸轉為東北風，溫度逐漸下滑趨勢，冷空氣慢慢下來，後期天氣留意氣象署預報。