西門淺草入口意象設計新魅力　2024台灣設計展環境改造成果又一案

▲台南西門淺草入口意象設計新魅力，成為2024台灣設計展新亮點。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市再添城市空間改造新亮點，位於2024台灣設計展西市場展區範圍的西門淺草，以全新入口意象迎接展會到來。

本次改造由經濟部商業發展署台灣設計研究院與台南市經發局及台南市西門淺草公有零售市場自治會三方協力改造，齊心導入設計美學，提升城市商業空間視覺美感，不僅是台南公共空間的新亮點，更是公私協力將設計導入城市的成功示範這次的環境改造，打造入口意象新容貌。

西門淺草自2012年啟用後迅速成為重要商場，是深受台南年輕族群喜愛的消費場所，商場共計80多個店面，這次改造以減法設計及色彩整合為原則，打造空間的整體視線穿透感，整體更加開闊明亮，更容易吸引遊客走入商場。改造後新招牌清晰易讀，使用個性化的視覺元素，展現商圈特色。整體而言，入口設計考量了人流動線，並加強商場的識別度，讓民眾直觀感受商場特色，同時提升進出便利性，取得環境美學與使用便利的平衡。

本次環境改造是經濟部商業發展署「商圈美學設計加值計畫」改造台南市永樂市場、孔廟商圈、國華友愛商圈的部分成果。2024台灣設計展不僅將在主要展區西市場內展現，還有街區、商圈等更多的公共空間改造亮點將陸續出現，體現2024台灣設計展與台南城市交織的無限魅力。

文化局局長謝仕淵表示，2024台灣設計展在經濟部、台南市府及台灣設計研究院的共同合作中，藉由設計體現各領域文化內涵，讓市民在日常生活中感受到設計的價值與魅力，進一步提升城市的文化活力和吸引力，歡迎大家在城市裡發現設計成果，在2024台灣設計展中理解設計思維。