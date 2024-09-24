Grimp Taiwan2024年繩索救援國際邀請賽　台南頑繩榮獲台灣隊第2名

▲Grimp Taiwan 2024年繩索救援國際邀請賽在消防署竹山消防訓練中心、南投體育場等地舉辦，台南頑繩隊榮獲台灣隊第2名。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

Grimp Taiwan 2024年繩索救援國際邀請賽於9月21日至23日在內政部消防署竹山消防訓練中心、南投體育場等地舉辦，來自全台灣各縣市及日本共20支隊伍參賽，共同競技。

台南市政府消防局繩索救援隊「頑繩」成員張文富、黃瑜來、黃思樺、柯又豪、黃泓翔、周庭暉及郭昱廷等人自主組隊參賽。第1天比賽項目為體力關卡，第2、3天為每日5個救援情境關卡，須在規定時間內接觸待救者並將患者救出始得分數，不僅考驗團隊默契及個人技術能力，也是展現參賽隊伍的臨機應變能力。經過連續3日的比賽，頑繩榮獲國內隊伍第2名、總名次第4名之佳績，有賴充分發揮團隊合作精神，迅速且有效應對各種模擬救援情境，實屬不易。

頑繩成員表示這次的競賽為我們提供了寶貴的經驗和學習機會，同時也激勵我們隊伍不斷進步，我們將繼續努力提升個人技能和團隊默契為台南爭光。

市長黃偉哲表示，此次競賽的成績對於台南消防是一個肯定，也是對參與人員辛勤努力的最佳回饋，期許消防同仁持續不斷強化救災技能，做為市民生命財產最強而有力之後盾。

消防局局長李明峯表示，繩索救援行動是團體戰，每個成員的角色都缺一不可，透過不斷精進救援技術，以最有效、最安全及最快速的方式來救援，台南頑繩也將於113年10月代表台南繼續參加橋2024繩索救助國際邀請賽，繼續爭取佳績。