午後對流「降雨熱區曝」　鋒面晚間掃北台灣2地濕答答

▲今晚鋒面通過，北部、東部有短暫陣雨或雷雨。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣仍不穩定，天氣風險公司天氣分析師林孝儒指出，今天隨鋒面北抬而有所好轉，中南部至花東地區為晴時多雲，午後山區有熱對流短暫雷陣雨機會，今晚至明天北方鋒面通過北台灣，北部及東部轉有廣泛短暫陣雨或偶雷雨。

林孝儒今在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今天隨著建立於北台灣一帶的鋒面北抬至北部海面，過去台灣周圍對流雲系消長的情況也減少許多，整體天氣有所趨緩，台灣大致為西南風環境，北部仍受零散的鋒面對流雲系影響，有短暫陣雨，不過降雨影響的程度已明顯減弱。

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林孝儒表示，今天隨鋒面北抬而有所好轉，中南部至花東地區為晴時多雲天氣，午後山區有熱對流短暫雷陣雨機會，北部及宜蘭地區仍受局部鋒面雲系影響，為陰或多雲天氣，但午後可能還是有機會伴隨熱力作用，山區有熱對流雷陣雨及較大雨勢可能。

他說，今晚入夜至明天，北方鋒面將再度通過北台灣，北部及東部再轉有廣泛短暫陣雨或偶雷雨，不過鋒面強度減弱，通過時能帶來降雨量較有限，中南部影響又更小，持續為晴時多雲，午後山區熱對流短暫雷陣雨天氣。

周四至周末台灣附近為東北風環境，林孝儒表示，主要的降雨型態將為北部及東部有迎風地形短暫陣雨，中南部以午後熱對流雷陣雨為主，不過周五至周末環境水氣有減少趨勢，降雨機率相對較低，各地天氣穩定性算略有提高，仍防範午後局部雷陣雨或其他突發天氣變化。